El Edoméx garantiza derechos laborales de las y los trabajadores

Exhortan a las y los trabajadores a defender sus derechos laborales con el respaldo de la Procuraduría.



Toluca, Estado de México, 22 de octubre de 2020. Con la finalidad de brindar respaldo legal sobre los derechos laborales de las y los mexiquenses, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, colabora activamente en las Caravanas por la Justicia Cotidiana.



Durante la transmisión en vivo de este jueves Araceli Balderas Gómez, Subprocuradora de la Defensa del Trabajo Zona Nororiente, habló del tema ’Si te quedaste sin trabajo ¡Conoce tus derechos!’, donde destacó la importancia de proteger a los trabajadores aún durante la emergencia sanitaria, pues derivado de la pandemia se registraron muchos casos de suspensión laboral.



Agregó que pese a la suspensión de términos procesales, continúan asesorando a los trabajadores para proteger sus derechos y a la fecha han presentado más de 3 mil 600 demandas.



’La Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha buscado la forma de estar en contacto con ellos y de que sientan también, que están apoyados por el Gobierno del estado, porque nuestro servicio como ustedes saben es gratuito, entonces realmente ellos se pueden acercar a nosotros y el servicio no tiene ningún costo’, enfatizó Araceli Balderas.



Agregó que la Procuraduría continúa prestando sus servicios a través de sus línea telefónica 800-770-2233, disponible de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y vía correo electrónico, aunado a estas acciones también se implementaron citas en línea para brindar de manera personal orientación laboral.



Ante las preguntas de los espectadores, exhortó a las y los trabajadores a defender sus derechos y reiteró el respaldo de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de seguir atendiendo a las necesidades de todos aquellos que sean víctimas de un despido injustificado o que por algún motivo su hayan vulnerado sus derechos laborales.



Entre las dudas más frecuentes de la población durante la transmisión destaca: ¿qué hacer ante un despido injustificado, cuando no existe la firma de un contrato?



’Cuando no hay un contrato de trabajo, inclusive muchas veces no hay ni un recibo de pago, claro que hay formas de acreditar la relación de trabajo, esto es a través de testigos, nosotros sabemos que hay gente que sabe que el trabajador presta sus servicios para una empresa y se da cuenta muchas veces de la jornada de trabajo, inclusive la testimonial es uno de los medios para poder acreditar la relación de trabajo. A veces sabemos que no hay un documento, pero si hay formas de poder acreditar’, respondió la Subprocuradora.



Las Caravanas por la Justicia Cotidiana continuarán acercando trámites y servicios a través del Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, los martes y jueves a las 11:00 horas.