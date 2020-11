El Edomex ha sido víctima de obras fantasma y elefantes blancos

Toluca, Méx., a 03 de noviembre de 2020. El diputado Faustino de la Cruz Pérez aseguró durante la comparecencia del Secretario de Desarrollo Urbano y Obra, Rafael Díaz-Leal Barrueta, que el Estado de México ha sido víctima de numerosas obras fantasma y abusos en los manejos presupuestales de la entidad.



En su intervención como parte de la Glosa del Tercer Informe de Gobienro, criticó que la Secretaría de Obras solo destine 16 páginas de 600 para el desglose de los pocos logros realizados en materia de Obra pública en la entidad.



’¿Cómo le va hacer, Secretario Díaz-Leal, para conducir y administrar de manera eficaz los presupuestos, políticas, programas y acciones de dos ramos distintos y tan importantes¡! Si a lo largo de estos tres años ha mostrado pobres resultados al frente de la Secretaría de Obra Pública’, acusó el legislador de Morena.



Apuntó que ha sido la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Gobierno Federal, quién realmente ha impulsado la inversión en infraestructura y obra pública social para las comunidades del Estado de México.



De acuerdo con el portal de la SEDATU, se están invirtiendo más de 4 mil millones de pesos en proyectos que impactan al menos 13 municipios de nuestra entidad, Ecatepec, Chimalhuacán, Tecámac, Chalco, Texcoco, Acolman, que generan por lo menos 35 mil empleos, y están en curso 120 obras más y más de 21 mil acciones de vivienda.



’Debería agradecer públicamente la intervención de la SEDATU en materia de obra e infraestructura pública en beneficio de los mexiquenses, que de otra manera, seguiríamos siendo víctimas de las obras fantasma y abusos en los manejos presupuestales del Gobierno estatal’, sostuvo Faustino de la Cruz.



Reiteró que la información sobre el Auditorio Metropolitano de Tecámac que permanece cerrado ha sido ocultada y pese al exhorto emitido por la Legislatura no se ha informado por qué se cerró y cuándo reanudará actividades.



Faustino de la Cruz recordó que son diversas obras inconclusas en la entidad como el distribuidor vial Alfredo del Mazo y José López Portillo, en Toluca; el distribuidor Vial entre el cruce del Boulevard Aeropuerto; la modernización de la carretera Ixtlahuaca y Jilotepec; el Viaducto conexión Interlomas-Nueva; el Mexibús Indios Verdes-Ecatepec-Tecámac y unos 20 hospitales, además del Instituto de Oncología de Ecatepec.



Pidió al Secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública que transparente y rinda cuentas de los 500 millones de pesos que la Legislatura aprobó como parte del paquete de deuda de 1,500 millones, para las acciones en obra pública e hidráulica, pues no han entregado los informes trimestrales que se comprometieron a entregar con los avances financieros y físicos de las obras que se ejecutarían.



En su intervención en tribuna, la diputada Elba Aldana Duarte lamentó que se haya suspendido la construcción de un cárcamo por 300 millones de pesos en La Laguna, en Ecatepec, que aliviaría las inundaciones en beneficio de más de 250 mil habitantes por no liberar el predio y pidió que explicara los motivos.





Refirió que otro de los principales problemas en Ecatepec es el abastecimiento hídrico, pues desde hace siete meses ha habido recorte del 15 por ciento del Sistema Cutzamala y cuestionó qué medidas se tomarán para evitar más obras inconclusas y con sobre precios en la entidad, como el Centro Cultural de Tonanitla que no se ha concluido en tres administraciones.



’Muchas obras se han convertido en elefantes blancos, motivo de inadecuadas planeaciones, nulos estudios de impacto ambiental y sin ningún control económico para dar término a las obras’, acusó la morenista.