El Edoméx implementa programa de citas en línea para el registro de recíen nacidos

Amplía Edoméx el plazo para registrar a niñas y niños de forma regular, además, todos los nacidos del 24 de enero a la fecha tienen derecho a ser registrados de manera gratuita.



Toluca, Estado de México, 14 de julio de 2020. El Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro, anunció la puesta en marcha del programa de citas para registro de recién nacidos en el Estado de México, ante la emergencia sanitaria por COVID-19.



Durante la transmisión en línea de las Caravanas por la Justicia Cotidiana, reiteró el compromiso del Gobernador Alfredo Del Mazo, para acercar trámites y servicios que garanticen el pleno ejercicio de los derechos jurídicos de las familias mexiquenses.



Agregó que el acta de nacimiento, además de garantizar el derecho a la identidad de los individuos, también es un documento fundamental en el futuro social y jurídico del menor, de ahí la importancia de realizar el registro en los primeros días de vida.



’En razón del contexto actual en que vivimos, de la pandemia, de la necesidad de evitar en la medida de lo posible el contacto, (estamos operando) un programa de citas, para que ustedes puedan registrar a sus hijos, a sus hijas, de forma tal que no tengan que presentarse en las Oficinas del Registro Civil, hasta en tanto no tengan ya una cita confirmada, de esta forma vamos a evitar que ustedes tengan que hacer filas y por supuesto, que se expongan y expongan al recién nacido al contacto con más personas’, puntualizó el Secretario de Justicia y Derechos Humanos.



El programa de citas estará disponible a través del portal registrocivil.edomex.gob.mx, donde deberán registrarse, obtener su usuario y contraseña, y llenar el formulario con sus datos personales, así como el nombre del menor al que van a registrar.



Posteriormente, el Registro Civil enviará un mail para que puedan agendar su cita y conocer los documentos necesarios que deberán llevar cuando se presenten en la Oficialía.



’Ahora a través del sistema de citas tienen la oportunidad de únicamente llegar a hacer su trámite de manera muy ágil, y ya tener todos los elementos para no quedarse ahí más tiempo, para cuidar a los menores y su propia salud’, puntualizó Luanny Porcayo, Jefa del Departamento de Supervisión, de la Dirección General del Registro Civil.



Cabe mencionar que el trámite es gratuito, para aquellos que realicen el registro en tiempo. Es importante destacar que, por la emergencia sanitaria, el plazo para registrar a niñas y niños de forma regular se amplió, por lo cual todos los bebés nacidos del 24 enero a la fecha tienen derecho a ser registrados de manera gratuita.



Durante la trasmisión en línea de las Caravanas por la Justicia Cotidiana, que alcanzó a más de 16 mil personas, especialistas respondieron las dudas de los espectadores e incluso el staff de Caravanas por la Justicia Cotidiana dará seguimiento puntual a diversos casos.



Las Caravanas por la Justicia Cotidiana continuarán acercando trámites y servicios, a través de la página de Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, los martes y jueves a las 11:00 horas.