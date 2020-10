El Edoméx impulsa acciones para el bienestar de las mujeres del campo

Conmemoran este 15 de octubre el Día Mundial de la Mujer Rural.



Metepec, Estado de México, 14 de octubre de 2020. Carmen Carreón Vargas, quien cosecha maíz en su tierra de Acolman, es una de las 59 mil 951 mujeres rurales trabajadoras del campo del Estado de México, cuya labor impulsa la actual administración.



Desde hace cuatro décadas, Doña Carmen ha sido beneficiaria de distintos apoyos del Gobierno estatal y federal, como el Seguro Catastrófico que se le otorgó debido a la sequía en la zona donde cultiva.



’Estoy muy agradecida con los apoyos que he recibido porque me dedico a trabajar en mi tierra, siempre con el apoyo de mis seis hijas y un varón, a quienes les he enseñado a cuidarlo y a no perder esta importante tradición de trabajo’, dijo Carmen, de 78 años de edad.



En el Edoméx 54 mil 721 mujeres se dedican a la agricultura, 4 mil 361 a tareas pecuarias y 869 al sector acuícola, lo que da un total de 59 mil 951 trabajadoras del campo.



El Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza reconoce el trabajo de estas mexiquenses, en el marco del Día Mundial de la Mujer Rural, que se celebra este 15 de octubre.



Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y 43 por ciento de la mano de obra agrícola, por lo que su participación es fundamental en los procesos de cultivo de productos como maíz, hortícolas, frutícolas y florícolas.