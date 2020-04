El Edoméx impulsa campaña ’Yo consumo local para apoyar la economía de los negocios mexiquenses’

Son las micro, pequeñas y medianas empresas un sector vulnerable en esta contingencia sanitaria, al no contar con ingresos fijos, por lo que se invita a la población a consumir en los comercios locales.



Toluca, Estado de México, 23 de marzo de 2020. Para apoyar a la economía de las micro, pequeñas y medianas empresas mexiquenses (Mipymes) durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, el Gobierno del Estado de México informó que se puso en marcha la campaña #YoConsumoLocal.



Esta campaña impulsada por el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME), por instrucciones del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, tiene como objetivo promover las compras en los pequeños negocios para que la economía de las familias mexiquenses de este sector no se vea afectada.



Anahy Ramírez Vilchis, titular del IME, indicó que en el Estado de México existen más de 600 mil unidades económicas, de las cuales, el 99 por ciento son Mipymes, sector vulnerable en esta contingencia sanitaria, ya que éstas no cuentan con ingresos fijos y sobreviven de las ganancias de las ventas del día a día.



Asimismo, señaló que comprar en tiendas, negocios y comercios cercanos a los hogares, permite reducir los trayectos de transporte y de tiempo utilizados para comprar los alimentos y productos necesarios.



Destacó que se solicita a estas unidades económicas, como lo son establecimientos de comida, a seguir los lineamientos sanitarios emitidos por las autoridades de salud, para tener las medidas de higiene necesarias.



Además, el IME junto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revisarán que no se abuse en los costos de los productos.



El Gobierno estatal invita a la población mexiquense a sumarse a esta campaña, así como a evitar las compras de pánico y permanecer atentos a la información oficial sobre la evolución del COVID-19 en México.



Por lo que exhorta a los mexiquenses a seguir las recomendaciones sanitarias emitidas por las autoridades de salud, como lavarse las manos con frecuencia, desinfectar superficies y utensilios de uso común, no tocarse la cara, nariz y ojos, evitar estar cerca de metro y medio entre personas, no saludar de mano y beso.



En caso de presentar tos seca, temperatura mayor a 38 grados y problemas para respirar, marcar al número 800 900 3200.