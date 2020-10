El Edoméx llama a donar plasma convaleciente para pacientes con COVID-19

Emiten criterios conforme a normatividad, como no tener infecciones y no padecer alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, VIH y hepatitis.

•Aseguran a donadores tomar medidas de seguridad e higiene hospitalaria, apoyo de especialistas y se cumplirá con criterios de seguimiento desde origen del fluido.



Toluca, Estado de México, 13 de octubre. El gobierno del Estado de México llama a la población que padeció COVID-19 durante los meses de agosto y septiembre a donar plasma sanguíneo con la finalidad de ofrecer un tratamiento terapéutico a quienes sufren esta enfermedad en estado grave y se encuentran hospitalizados en unidades del sector público.



A través de la Secretaria de Salud, la entidad prepara un ensayo clínico en el que se prevé participe el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), a través del Centro Médico Toluca.



Por parte del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), colaborarán el Hospital Materno Perinatal ’Mónica Pretelini Sáenz’, los nosocomios generales ’Dr. José María Rodríguez’ de Ecatepec, ’Dr. Salvador González Herrejón’ de Atizapán, y el de Tenancingo e Ixtlahuaca.



Se puntualiza que en la recolección de este fluido se realizará la técnica de aféresis plasmática con la que se obtendrán anticuerpos bajo protocolos internacionales de investigación y protocolos normativos para disminuir la mortalidad, complicaciones y días de estancia hospitalaria en pacientes infectados por el virus SARS-CoV-2.



Son algunos criterios de inclusión para quienes deseen donar el componente sanguíneo que tengan prueba PCR positiva al nuevo coronavirus, recuperación de 14 días como mínimo, análisis de sangre para confirmar ausencia de COVID-19 o 28 días sin presencia de síntomas, pesar más de 50 kilos, con una edad de entre 18 y 65 años, no haber tenido más de dos partos y no padecer enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y VIH.



Como lo ha confirmado el Gobernador Alfredo Del Mazo, se ha realizado un gran esfuerzo para prevenir y atender a los mexiquenses con esta infección respiratoria y pese a que la pandemia presenta una notable mejoría a nivel Estado de México, el sistema de salud de la entidad se prepara de forma continua para mantener el buen camino.



El Secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, detalla que la población altruista de este tejido puede acudir al Centro Médico ISSEMyM Toluca y solicitar mayores informes al teléfono 722 275 6300, extensión 1061436, 1061438 y 106143 en un horario de 08:00 a 13:00 horas de lunes a domingo.



También en el Banco Regional de Sangre de Ecatepec, en los hospitales Materno Perinatal de Toluca y los generales de Ecatepec y Atizapán pertenecientes al ISEM; esta dependencia estatal pone a disposición el número telefónico 722 214 7426, en un horario de 9:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes.



Reitera que quienes deseen donar el plasma tendrán todas las medidas de seguridad, bioseguridad, higiene hospitalaria, el acceso será independiente, contarán con apoyo de personal clínico especializado, y se cumplirá con criterios de seguimiento desde origen del fluido, destino, médico tratante y hemovigilancia con uso de tecnología en medicina transfusional de acuerdo a la Norma 253.