El Edoméx mantiene atención a víctimas del delito durante contingencia sanitaria

Cuenta con modelos de atención integral y personal especializado para brindar acompañamiento jurídico, psicológico y social a las víctimas directas e indirectas del delito.



Toluca, Estado de México, 3 de febrero de 2021. Las Caravanas por la Justicia Cotidiana en Línea acercaron servicios de asesoría y primer contacto a mexiquenses víctimas directas o indirectas de algún delito.



Durante su participación la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Carolina Alanís, compartió con la audiencia los mecanismos de apoyo a los que puede acceder la ciudadanía, además de los modelos de atención integral para brindar acompañamiento jurídico, psicológico y social a las víctimas directas e indirectas.



’Nadie estamos preparados, nadie deseamos que en el seno de nuestro hogar ocurra uno de estos delitos considerados graves, pero cuando ocurren nosotros normalmente como ciudadanos no sabemos a dónde acudir, quién nos puede ayudar y estamos verdaderamente afectados emocionalmente, el contexto de nuestra familia se ve afectado y lo primero que buscamos es cómo poder empezar a hacer justicia’, enfatizó Carolina Alanís.



En este sentido, destacó la importancia de que las y los mexiquenses sepan que el Gobierno del Estado de México cuenta con una instancia dedicada a brindar acompañamiento en todo el proceso tanto en el ámbito legal, como en el aspecto emocional para recuperar la estabilidad al interior de las familias.



’Yo creo que lo más importante es que no se sientan solos, que sepan que hay una instancia que verdaderamente va de la mano con ellos. Hemos capacitado a nuestro personal de forma permanente, para ese trato respetuoso, digno, sensible, empático; si bien es cierto nosotros buscamos es atención inmediata y estas medidas de asistencia, lo que más buscamos es que puedan recuperar su proyecto de vida’, agregó la Comisionada.



Cabe mencionar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas atiende con perspectiva de género a mujeres y hombres, para ello cuenta con un esquema diferenciado para brindar apoyo a todos los sectores vulnerables, tal es el caso de menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad, grupos indígenas y a la comunidad LGBT.



Aunado a estas acciones, la Comisión también cuenta con fondo especial para subsidiar programas de como Canasta Alimentaria y el Programa ’Valentina’ que se brinda a los hijos de víctimas del delito de feminicidio y desaparición.



En la emisión en vivo, el Subsecretario de Justicia, Iván Barrera Pineda, subrayó que la CEAVEM trabaja las 24 horas del día, de los 365 días del año y durante la contingencia sanitaria, la reforzó los servicios de atención, para seguir brindando apoyo a las víctimas.



’Que sepan que existe una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México que no ha dejado de trabajar y que además tiene un grupo multidisciplinario de especialistas encargados justamente de brindar esta atención de primer contacto, esta atención psicológica, además de asesoría y acompañamiento jurídico en todo este proceso que se puede suscitar derivado de alguna complicación motivada por algún delito’, precisó el Subsecretario de Justicia.



Las Caravanas por la Justicia en línea se transmiten todos los miércoles a las 11:00 horas a través de Facebook de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. La transmisión de este miércoles puede consultarse en https://www.facebook.com/SJyDH.Edomex/videos/1676909919157971.