El Edoméx refuerza operativos en transporte público para contener propagación de COVID-19

Remiten 55 vehículos de transporte por no respetar los lineamientos de sana distancia y desinfección.



Chimalhuacán, Estado de México, 15 de junio de 2020. Con el objetivo de salvaguardar la integridad de usuarios y operadores, ante la contingencia por COVID-19, la Secretaría de Movilidad (Semov) en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex) mantienen operativos de revisión al transporte público.



En las inspecciones se revisan unidades de transporte colectivo tipo taxi y autobuses para verificar que se cumplan las medidas de higiene y que viajen con un máximo de 50 por ciento de ocupación a bordo de las unidades, en respeto a la sana distancia.



El titular de Semov, Raymundo Martínez Carbajal, destacó la disposición y desempeño de los transportistas del estado, al aplicar las medidas de higiene recomendadas para evitar la propagación del virus.



’Ante todo quiero hacer un reconocimiento a todos los transportistas por el esfuerzo que han hecho en materia de sanitización, a la fecha se han sanitizado más de 300 mil unidades ante el proceso de la pandemia.



’Hay que reiterar el uso de cubrebocas y sana distancia, pues seguimos en semáforo rojo y debemos extremar precauciones para que la población mantenga esa actitud de conciencia y responsabilidad, debemos ser parte de la solución y no del problema’, afirmó el Secretario de Movilidad.



Ante la fase roja del Semáforo Epidemiológico, se ha reforzado la aplicación de estos filtros en Ecatepec, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Toluca, Metepec y Ocoyoacac, donde autoridades exhortan a los operadores a seguir utilizando cubrebocas, guantes y realizar la desinfección de sus unidades.



’Es muy importante que el chofer del transporte público use cubrebocas y guantes, que el transporte esté sanitizado en la mañana, en la tarde, en la noche, que se respete la sana distancia en el transporte y que la gente que sea esencialmente que tenga que salir sea quien lo esté ocupando, con esto evitaremos que haya un alto grado de capacidad del transporte y haya más riesgo de contagio’, explicó Luis Miguel Sánchez, Director del Inveamex.



Del 20 de mayo a la fecha se han revisado en los municipios previamente mencionados, mil 507 unidades y 55 fueron remitidas por no respetar los lineamientos de sana distancia.



En el caso de taxis, se han emitido amonestaciones por permitir que más de tres pasajeros viajen en el vehículo.



En los filtros se cuenta con apoyo de autoridades municipales y agentes de la Secretaría de Seguridad y de las policías municipales, quienes exhortan a la población a utilizar el servicio sólo para actividades esenciales.



Los operativos serán permanentes e itinerantes, para vigilar que se cumplan las medidas establecidas en el Acuerdo por el que se Establece el Plan para el Regreso Seguro a las Actividades Económicas, Sociales, Gubernamentales y Educativas por COVID-19, publicado en la Gaceta del Gobierno el 20 de mayo.