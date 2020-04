El Edoméx registra mil 157 casos positivos a COVID-19

Pueden llamar al 800 900 32 00 para recibir asesoría en caso de padecer males respiratorios o contar con apoyo psicológico.



Toluca, Estado de México, 23 de abril de 2020. La Secretaría de Salud del Estado de México informa que al corte del 22 de abril, en la entidad se registran mil 157 casos positivos a COVID-19, de los cuales, 420 fueron dados de alta sanitaria, 362 se encuentran en aislamiento domiciliario, 293 están hospitalizados y 82 personas han fallecido.



Asimismo, se encuentran en análisis 943 muestras de mexiquenses que se sospecha puedan haber adquirido el virus SARS-CoV-2 y dos mil 538 han dado negativo al padecimiento.



Ante ello, el titular de Salud en la entidad, Gabriel O´Shea Cueva, hace un llamado a la población para no minimizar la epidemia, porque aunque existen grupos de riesgo, toda la población es susceptible de contagio y hasta el momento la medida más efectiva es quedarse en casa.



Reitera que la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta finales de mayo, tiene como objetivo reducir en mayor medida la afectación a la población, por ello es fundamental que la sociedad colabore y de esa manera no saturar los servicios de salud.



Comenta que sumado a la convocatoria de permanecer en el hogar, es fundamental organizarse con los integrantes de la familia para que sea un solo miembro el que salga a realizar la compra de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad, pero tomando todas las medidas de protección.



Por ello, el uso de cubrebocas es importante en el transporte y la vía pública, mantener la sana distancia, adoptar el estornudo de etiqueta, no escupir en la calle, usar la mano no dominante para abrir puertas o detenerse de barandales, lavarse las manos constantemente y usar gel antibacterial.



Además el Doctor O´Shea Cuevas recuerda a los mexiquenses que para despejar todas sus dudas sobre COVID-19, buscar asesoría médica en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias e incluso recibir apoyo psicológico, utilice la línea 800 900 32 00 que el gobierno estatal ha puesto a su disposición.