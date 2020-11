El Edoméx reitera respaldo al proyecto deportivo de Alegna González Muñoz

Evoluciona satisfactoriamente en su labor rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Zinacantepec, Estado de México, 30 de octubre de 2020. El proyecto de la marchista Alegna González Muñoz, continúa rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio y durante este proceso el Gobierno del Estado de México ha reiterado su respaldo, así lo afirmó el entrenador de la deportista, Ignacio Zamudio Cruz.



El entrenador explicó que el apoyo de la entidad mexiquense será determinante, debido a la situación actual del deporte nacional y mundial, es por ello que reconoció el seguimiento de la Secretaría de Cultura y Turismo, a través de Dirección General de Cultura Física y Deporte y su Director General Máximo Quintana Haddad.



’Tuvimos una reunión vía zoom con el Director Max Quintana y mencionamos la preocupación que tenemos por la suspensión de los apoyos a nivel federal, también el hecho de que el Gobernador nos ha reiterado su apoyo desde que lo vimos, nos refrendó su compromiso’, afirmó Zamudio Cruz.



Ignacio Zamudio explicó que Alegna está trabajando fuerte, pero aún no tiene un calendario de competencias, ya que la contingencia por COVID-19 continúa, por lo cual ha adaptado el plan de trabajo y espera que sigan así hasta llegar a la magna justa.



’Estamos contemplando que vayamos en lo más pronto posible a las competencias, lo diré cuando lo tenga confirmado, porque como lo has visto muchos atletas han programado sus eventos y que no han sido posible realizar y no quiero irme con la misma dinámica.



’Todos queremos competir, pero tenemos que esperar a que se nos permita viajar porque a nosotros, como América Latina, nos tienen más restringidos’, expuso.



’Mientras tanto estamos trabajando para el regreso, que seguramente no va ser en la primera o segunda competencia ideal, pero vamos a intentar que antes de Tokio se llegue a una forma óptima, que nos permita estar como siempre peleando por los primeros lugares’, agregó el entrenador.



Por otro lado, Zamudio Cruz detalló que el proceso de Alegna en su equipo arrancó hace cuatro años y ’el proyecto ha sido rápido o la evolución, tú empiezas con un atleta y de primera no puedes determinar cuándo va llegar a donde tú quieres, tienes que convencerlo y muchas veces te lleva años, por eso digo que el caso de Alegna ha sido rápido.



’Ella llegó conmigo siendo séptima de la Olimpiada Nacional en el 2016 y estamos hablando que de un ciclo a otro ha habido una evolución año con año ascendente y mira que fue tan rápida que de ser octava nacional y empezar con nosotros en el 2016, un año formativo no sólo tuvo la oportunidad de ser campeona en todos los eventos en los que ha participado, panamericana, mundial, también en la primera oportunidad que tuvo calificó a los Juegos Olímpicos, fue la primera que dio la marca para Tokio y por esa parte estamos confiados de que puede seguir evolucionando bien’, expresó el entrenador.



Finalmente, Ignacio Zamudio habló de su responsabilidad y detalló que él también evoluciona y aprende como entrenador.



’Jamás he pensado que la misma fórmula funcione para todos, no fue el mismo proceso para Yanelli Caballero, que fue mi primera medallista mundial, para Alegna ha sido un proceso distinto, son personas diferentes, con personalidades distintas, de todas tienes que sacar lo mejor de ellas, ése es el trabajo del entrenador, yo siempre les he dicho que pongo mi 50 por ciento ellos su 50 y vamos a tener el 100’, reiteró.