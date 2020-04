El Edoméx respalda a familiares de víctimas de feminicidio o desaparición

Atiende programa Valentina, a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio o desaparición de la madre; este mecanismo cuenta con un presupuesto de 37 millones 200 mil pesos.



Metepec, Estado de México, 10 de marzo de 2020. El Gobierno del Estado de México cuenta con programas para la reparación integral del daño a familiares de víctimas de feminicidio o desaparición.



La entidad es la única a nivel nacional que tiene un programa administrativo para brindar apoyo a familiares de víctimas del delito, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México (CEAVEM).



’El monto total de este programa de reparación integral del daño, para este año es de 90 millones de pesos. Que este programa no es un programa asistencial, éste es un programa de derechos, en donde se atiende justamente los derechos de la infancia, los derechos de niñas y niños a tener una vida armónica y es una obligación del Estado participar para que se logre que los niños tengan este desarrollo integral’, puntualizó la Comisionada Isabel Sánchez.



Detalló que estas medidas forman parte de un programa que surgió a partir de las acciones de la Alerta de Género, que se decretó en 11 municipios mexiquenses.



La CEAVEM cuenta con tres programas incorporados al Programa de Reparación Integral del daño: el primero tiene que ver con la reparación integral a la familia; el segundo, con la atención psicosocial para que los parientes puedan restablecerse e incorporarse nuevamente a su proyecto de vida, y el tercero se destina al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes huérfanos por feminicidio o desaparición de la madre.



Con la premisa de proteger y representar a los menores en condición de víctimas y ofendidos del delito, la Comisión implementó el programa Valentina, que cuenta con un presupuesto para este año de 37 millones 200 mil pesos.



’Es en lo que beneficia este recurso que ya vamos a tener la cobertura al 100 por ciento, y quienes vayan conociendo este programa, que se vayan acercando y que cumplan con estos requisitos establecidos en las reglas de operación, serán sin duda ingresados al programa.



’Nosotros no estamos en la posibilidad de ir a buscarlos porque no tenemos la facultad de atracción, pero estaremos siempre atentos para ampliar nuestro servicio y para que todos los niños, niñas y adolescentes se encuentren atendidos y que se encuentran incorporados a este programa’, enfatizó Sánchez.



Aunado a estas acciones, la CEAVEM cuenta también con un programa de abasto familiar, que se traduce en un apoyo para artículos de canasta básica que, sumado a los otros programas, brinda mayor solvencia a las familias en condición de víctima del delito.



’Este programa de la canasta básica tiene un presupuesto de 9 millones 600 mil pesos para este año y es un programa que ya estaba dentro de las medidas que se otorgan a estas familias, sin embargo, estaba para las familias que tenían un hecho delictuoso de desaparición, pero no de feminicidio y ahora por instrucciones del Gobernador se ha también abierto a las familias que tienen esta circunstancia de feminicidio’, precisó.



A fin de garantizar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes en orfandad, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se encarga de proveer a los menores de recursos que les permitan garantizar su derecho a la educación, a través de becas, y también se encarga de velar por su salud física, psicológica y emocional.