El efecto Chimoltrufia de la 4T

𝗠𝗮𝗿í𝗮 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗣𝗲𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗹𝗮 𝗟𝗮𝘀𝗰𝘂𝗿á𝗶𝗻 𝘆 𝗧𝗼𝗿𝗾𝘂𝗲𝗺𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗕𝗼𝘁𝗶𝗷𝗮 conocida como la 𝗖𝗵𝗶𝗺𝗼𝗹𝘁𝗿𝘂𝗳𝗶𝗮, personaje del mítico Chespirito, que con su forma de ser, vestimenta y carisma se ganó a la audiencia mexicana que aun la recuerda, frases emblemáticas como: ❞¿𝗖ó𝗺𝗼 𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗶𝗷𝗼❓❞, "Supongamos la suposición...", "Jamás de los jamases...", "Bueno, una de dos: O tú no te explicas bien, o yo no te entiendo, porque tú no te explicas bien" o la más emblemática "pues yo como digo una cosa, digo otra, es como todo, hay cosas que ni que, ¿tengo o no tengo razón?” frases inmortales que son recordadas por muchos mexicanos e incluso a nivel internacional, aunque quisiéramos que sólo fuera parte de un personaje de televisión, no el actuar constante y repetitivo de nuestras autoridades federales, pero para evitar especulaciones dejaré algunos ejemplos de contradicciones por rubros al estilo de la Chimoltrufia.



𝘀𝗮𝗹𝘂𝗱:

López Gatell el día 2 de marzo dijo que “no servía para protegernos” el cubre bocas, después el 3 de abril “ante la ausencia de otras alternativas siempre existe la idea de usémoslo”, el 27 de abril “el usar cubre bocas tiene una pobre utilidad o incluso una nula utilidad”, el 29 de abril “no es una medida que garantice que usted no se vaya a contagiar”, seguimos con el 25 de mayo “porque hoy sí, estoy diciendo cubre bocas y yo mismo me puse uno, es más aquí lo tengo y porque antes no, por una sencilla razón, el énfasis fundamental fue el quédate en casa”.



𝗥𝗮𝗰𝗶𝘀𝗺𝗼 𝘆 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗶ó𝗻:

La misión de la CONAPRED de acuerdo a su sitio web es: “Contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagrados en el orden jurídico mexicano.” ¡¡SÍ!! Todos los derechos como el de la libertad de expresión, ¿ese que fue violentado con censura? ¿La que por un tweet contra un comunicador fue pisoteada? ¿La que llevó a la renuncia de la Directora del Organismo Mónica Maccise? De acuerdo con el Artículo 17 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, uno de los objetivos de la CONAPRED es “Investigar presuntos actos y prácticas discriminatorias, en el ámbito de su competencia.” Entonces ¿Ante quién denuncia alguien que fue discriminado por la CONAPRED?



𝗩𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗽𝗮í𝘀:

El 22 de abril de 2019 prometió el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas (el Presidente López Obrador) que bajaría los índices de violencia después de la masacre de Minatitlán donde fallecieron 14 personas entre ellas un bebé, pues a más de un año y de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad, el 7 de junio es el día más violento de esta administración y del año, anteriormente era el 20 de abril de 2020 el día con más homicidios dolosos superando a un día anterior (19 de abril 2020), que a su vez superaba a los días 9 y 4 de abril de 2020. Pero en cifras de comparación del primer trimestre del año anterior con el primer trimestre del presente año. Homicidios 7279 casos que representa 5% más que la media, en extorsión encontramos 2085 casos que representa 17% superior a la media, narcomenudeo 41% arriba que la media, violación 17% encima de la media, violencia familiar también aumento 17% de la media, el feminicidio lamentablemente no se queda atrás con 10% arriba de la media.



𝗩𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗠𝘂𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀:

El 15 de mayo el Presidente López dijo “Ahora a los conservadores les ha dado por señalar que no hacemos nada en defensa de las mujeres, se equivocan, constantemente estamos tratando el asunto, todos los días”; si estimado lector el mismo día que dijo “No quiero decir que no existe la violencia contra las mujeres, pero el 90% de las llamadas que registran por violencia contra mujeres son falsas”, aseguró en su conferencia de prensa. Pero resulta contradictorio porque el primer trimestre de 2020 de acuerdo a datos del Gobierno Federal fue el más violento desde el inicio de la estadística por género, en 2015.



En fin la lista puede ser interminable, contradicciones pueden existir muchas a lo largo de la historia, es más, ESTOY SEGURO de que existieron, pero ese es el verdadero problema, la administración actual nos dijo hasta el cansancio que eran diferentes, que sabían hacer las cosas, incluso con los datos en la mano aparece la frase “yo tengo otros datos” del Presidente, circunstancias similares con respuestas distintas, Ayotzinapa (los 43) fue el Estado, el Presidente en turno, no el Gobernador o el Presidente Municipal fue directo el Estado, pero cuando pasa en Jalisco, fue el Gobernador (oposición), nadie imagine que fue el Presidente o el Presidente Municipal, otro ejemplo; en el lejano 2006 cuando apenas era su primer precampaña de las tres que tuvo, una frase irrumpió en la escena política “Cállate chachalaca” pero 14 años después en Tabasco (Estado que lo vio nacer) ya siendo Presidente, cuando era cuestionado dijo “No, es que no debe ser así, a la autoridad se le tiene que respetar”. Pero al final, la actual administración parece un chiste de la época dorada de Chespirito “no contaban con mi astucia” (para salir de cualquier problema) o a punto de decir “síganme los buenos” (para mantener su popularidad), cerraré con algunas frases como Don Ramón diciendo: “¡Si serás… si serás!” pero si a alguien de la administración le queda el saco de mis palabras diré ❞𝗙𝗨𝗘 𝗦𝗜𝗡 𝗤𝗨𝗘𝗥𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗘𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗢❞.