El Ejecutivo debe retirar su iniciativa de ley en materia presupuestal: Romero Hicks.



• Tiene que restablecer de inmediato un diálogo amplio para alcanzar un acuerdo nacional; no basta con mover temporalmente la realización de un periodo extraordinario.



• Preparar la eapertura gradual de la economía requiere hacer las pruebas e identificar infectados, determinar ramas industriales que podrían reiniciar actividades y ubicar las zonas del regreso paulatino a la normalidad.



El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, consideró que el titular del Ejecutivo debe retirar la iniciativa para modificar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; no es suficiente aplazar la realización de un periodo extraordinario.



Asimismo, urgió la necesidad de ’establecer la construcción de un gran acuerdo nacional que atienda las problemáticas de economía, seguridad, educación y salud’, la cual ya se empieza a desbordar en los hospitales por falta de lo necesario para atender a los miles de enfermos por el Covid-19.



’La pandemia es una desgracia universal, no varita mágica para ampliar poderes del Presidente’, sostuvo en un comunicado.



Romero Hicks señaló que es necesario que todos los sectores procuren un Acuerdo Nacional en el que participen los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, los gobiernos de los estados y los municipios, así como las organizaciones de la sociedad civil: sindicatos, agricultores, empresarios y la academia.



En este contexto, es inaplazable rescatar los recursos destinados a los proyectos faraónicos inviables e improductivos, como el de la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, para dirigirlos a atender la emergencia sanitaria, así como definir la estrategia eficaz para conservar los empleos y mantener vivas a las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país.



El líder de la bancada del PAN destacó que contamos con este mes de mayo que comienza para preparar la reapertura gradual de la economía, pero para eso necesitamos las pruebas para detectar a los infectados, determinar los ramos que podrían reiniciar actividades o ubicar las zonas que estarán en disposición de regresar paulatinamente a la normalidad.



’Es en eso en lo que debemos ocuparnos y no en estos distractores de un Presidente ausente de lo importante y perdido en temas absurdos’, aseveró.