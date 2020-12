El Ejército distribuirá y aplicará las vacunas contra el covid-19

Por considerarlo un asunto de seguridad nacional, el Ejército será el que distribuirá y aplicará la vacuna contra el covid-19, además custodiará los locales en los que se almacenarán las dosis y ayudará al transporte por las vías terrestre y aérea hasta los lugares más alejados del país.



Adicionalmente, el personal de sanidad castrense colaborará también con las autoridades de salud federal en la aplicación de la vacuna, confirmaron representantes de la Sedena. Ayer, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, firmó con la farmacéutica Pfizer el convenio de ’fabricación y suministro de vacuna contra el virus Sars-CoV-2 para la prevención de covid-19’. El acuerdo precisa que México adquirirá 34.4 millones de dosis, de las cuales se prevé que este mes lleguen las primeras 250 mil ’para el arranque de la vacunación, con prioridad en el personal de salud que está en la primera línea de atención’. La firma se llevó a cabo luego de que se establecieran los lineamientos para la adquisición, distribución y suministro de las primeras vacunas a partir de la segunda semana de diciembre. La logística de distribución y aplicación de las dosis estará encabezada por el Ejército, aunque también por Marina; incluso, sus elementos son parte de los grupos prioritarios para inmunizarse.



Desde el 23 de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional puso en marcha el Plan DN-III-E, a través del cual ha desplegado mil 757 vehículos militares para transportar 7 mil 914 toneladas de equipo y materiales médicos necesarios en la lucha contra el covid-19, además de que ha utilizado 13 aeronaves de la Fuerza Aérea para mover otras 397 toneladas de insumos. La participación del Ejército en la logística de la aplicación de la vacuna coincide con una advertencia de la Interpol, que alertó que las vacunas serán un objetivo prioritario de la delincuencia organizada a escala mundial. Entre estas actividades delictivas, Interpol ubicó el robo de vacunas, la falsificación y la producción y venta de kits fraudulentos, así como la publicidad ilícita de dosis de inmunización. Por la mañana, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador informó que la Secretaría de Salud tiene ya listo el plan de vacunación y que dispone de 20 mil millones de pesos para comprar las primeras dosis a Pfizer. Explicó que el martes se dará a conocer la logística para aplicar la vacuna a la población, mientras que en la Cofepris se están simplificando los trámites para el ingreso del medicamento.



’Ya se tiene todo el plan de vacunación a partir de que se cuente con la vacuna. Creo que pronto el doctor Hugo López-Gatell va a dar a conocer el plan y ya se está trabajando con todas las empresas; ya se cuenta con el dinero, de entrada, de 20 mil millones de pesos para este propósito’, dijo. ESTADOS AVANZAN LENTO Ante la inminente llegada de vacunas, solo los gobiernos de Jalisco, Baja California Sur, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz y Puebla se encuentran preparando la infraestructura y las medidas necesarias para almacenar y aplicar las primeras dosis.



En Jalisco, la Universidad de Guadalajara adquirirá un ultrarrefrigerador con los 156 mil 384 pesos que recibió por el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2020 y con el apoyo de Fundación UdeG. El gobernador Enrique Alfaro anunció el regreso a clases presenciales el lunes 25 de enero; sin embargo, dijo que no es obligatorio, pues si los padres no están de acuerdo ’habrá una alternativa en educación a distancia para que se queden en casa’. La Secretaría de Salud de BCS ya empezó a trabajar en la cadena de frío que requiere la vacuna, mientras que Aguascalientes prevé destinar 30 millones de pesos para capacitación de su personal.



En Tamaulipas, las autoridades informaron que la Federación les solicitó una lista de 975 trabajadores de la salud que serán de los primeros en recibir la vacuna; en Veracruz, ya están haciendo un padrón de especialistas; sin embargo, muchos anunciaron que esperarán a verificar si no hay reacciones. En contraste, Nayarit, Veracruz, Guerrero, Edomex, SLP, Coahuila, Querétaro y Tabasco esperarán a que la Federación defina los pasos a seguir. Y ADEMÁS HOSPITALIZACIÓN DE 60% EN LA CAPITAL La jefa de Gobierno de CdMx, Claudia Sheinbaum, anunció que el viernes presentará un plan general para el manejo de la pandemia, que permitirá la ampliar la ocupación hospitalaria ante el aumento de contagios. Destacó que actualmente hay 60 por ciento de ocupación, sin embargo, indicó que las unidades médicas de las secretarías de la Defensa y de Salud capitalina, así como el Centro Citibanamex, aún tienen capacidad.