El Ejército mexicano a juicio, el precio que tiene que pagar por darle tanto poder y ponerlo a hacer todo

Mediante una nota informativa y un video el periódico El Universal publicó que el 3 de julio se llevó a cabo un enfrentamiento armado entre delincuentes y soldados del ejército mexicano, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Según la versión oficial, ’después del cese al fuego no hubo nadie que tuviera signos vitales y así fue que presentaron 12 personas muertas después de un enfrentamiento’.



El video revela que cuando menos uno de los delincuentes, al final del tiroteo, estaba con vida, pero un soldado recibió la orden de matarlo. ’Se ve que una persona se mueve en la caja de la pick up que acaba de recibir al menos 243 disparos. A su lado hay cuerpos. Frente a él están cinco soldados mexicanos apuntándole con lámparas y armas. Los militares gritan, ’¡está vivo!’ y un militar ordena, ’mátalo a la verga’. (El Universal, 24 de agosto de 2020)



En el enfrentamiento, reveló El Universal el 14 de julio, se encontraban tres civiles que estaban secuestrados por los delincuentes del crimen organizado. Eran tres jóvenes: uno, migrante de Chiapas, un estudiante universitario y del tercero no se tiene información. Los tres llevaban manos y pies amarrados, fueron incluidos entre los 12 presuntos delincuentes, que efectivos del ejército reportaron haber abatido. (El Universal, 14 de julio de 2020)



El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa mañanera comentó: ’Se denunció en el periódico El Universal de un posible delito cometido por un miembro del Ejército al rematar a un herido. Hubo un enfrentamiento y se ordenó que lo remataran’. Informó que había dado instrucciones al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que se investigara el caso.



Recordó el presidente López Obrador que ’antes había la consigna de rematar a los heridos’ en enfrentamientos de las Fuerzas Armadas y la delincuencia organizada, pero ahora ya no se permite.



El de la inseguridad es uno de los problemas por los que atraviesa México, llevó al gobierno de López Obrador a crear la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad legalmente civil, pero integrado mayoritariamente por militares que, no obstante, ha sido insuficiente en el combate a la delincuencia organizada, por lo que mediante Acuerdo Presidencial publicado el 11 de mayo de 2020, se autorizó al Ejército y la Armada, a realizar labores de seguridad pública, de policías.



Esta determinación del presidente López Obrador significó, en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada, la continuidad de lo hecho en esta materia por Felipe Calderón, que inició la guerra militar contra el narcotráfico y que continuó Enrique Peña Nieto.



Cuando Andrés Manuel López Obrador buscaba la presidencia decía que, en cuanto llegara al poder regresaría al Ejército y la Armada a los cuarteles, lo que hemos visto en 20 meses de su gobierno es la dependencia que tiene de los militares, a quienes ha encomendado funciones que deberían realizar los civiles, como es el caso de la construcción del Aeropuerto de Santa Lucia, parte del Tren Maya, las sucursales del Banco del Bienestar, la atención de hospitales, la atención de aduanas y puertos y recientemente, la construcción de un parque ecológico en los terrenos que hubiera ocupado el frustrado aeropuerto de Texcoco.



Además, las fuerzas armadas deben atender a la población civil en casos de desastre natural, como terremotos e inundaciones provocadas por los huracanes y desde hace 3 meses, la seguridad pública.



Al presidente López Obrador le agrada decir frecuentemente ’no somos iguales’ y tiene razón él es diferente, los de antes no se atrevieron a desplazar a los civiles y poner a los militares a cumplir sus funciones, reservadas en la ley.



Es un hecho el avance de los militares en la vida civil y pública de la sociedad. Sus pasos adelante han sido impuestos por su ’Jefe Supremo’. A él le deben la enorme cantidad de recursos y funciones que se multiplican cada día en el nombre del combate a la corrupción.



Por años, el Ejercito y la Armada han demostrado disciplina al acatar los mandatos civiles, eso incluye tratar con mano dura a la delincuencia organizada. Por años, el Ejercito y la Armada han cargado con el desprestigio que corresponde a los gobiernos civiles. No se puede disculpar la ejecución de delincuentes, pero preguntemos ¿Qué hubiera pasado si El Universal no pública su nota y video?



Van a investigar a la tropa ¿y a los que mandan a los que los mandan, cuándo? ¿No somos iguales?