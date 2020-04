El empleado, el bufón y el amigo

Durante la gira que el pasado fin de semana realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador por Guerrero, quedó demostrado la buena relación institucional que tiene con el gobernador priista Héctor Astudillo Flores, y de la pugna que prevalece al interior de Morena por la candidatura en 2021.

En Cuajinicuilapa y ante aproximadamente 3 mil personas, el mandatario federal dijo: ’Decirles que estamos trabajando en coordinación con el gobernador de Guerrero, muy bien. Con Héctor Astudillo requetebién… Astudillo es un buen gobernador’.

El que acompañó también al máximo representante de la Cuarta Transformación fue Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, delegado del gobierno federal en la entidad.

El presidente López Obrador escuchó de viva voz las quejas de algunos adultos mayores que no han recibido los apoyos sociales de su gobierno, como fue el caso de doña Adela, una mujer con discapacidad de Igualapa que fabrica puros.

De acuerdo a una nota de Quadratín Guerrero, la mujer se quejó con el presidente porque no le ha llegado su pensión a la comunidad de San Juan de los Llanos, en ese municipio de la región de la Costa Chica y éste le dijo que ’la justicia tarda, pero llega’.



EL BUFÓN.- En el evento de Xochistlahuaca hizo acto de presencia el polémico senador Félix Salgado Macedonio. Pero llegó con una hora de retraso y acompañado de la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo.

Mejor conocido como ’El toro sin cerca’ (o ’sin tuercas’, para algunos), Salgado Macedonio es uno de los que pretenden la candidatura de Morena en 2021.

Y, a pesar de su mala fama, cree que podrá convencer a la nueva generación de votantes para que lo apoyen en su aventura para llegar a Casa Guerrero.

Lo que se le reconoce al oriundo de Las Querendas (municipio de Pungarabato) es que es un político perseverante y que no le importa hacer el papel de bufón de la Cuarta Transformación en la Cámara de Senadores.

En efecto, bufón es aquella persona que hace tonterías o se comporta con poca seriedad pretendiendo ser cómico y resulta ridículo o molesto. En la Edad Media y principios de la Moderna, el bufón se encargaba de divertir a la corte con historias graciosas y chistes.

Las veces que ha sido diputado federal o senador de la República, ’El toro sin cerca’ ha destacado más por sus escándalos y no en productividad legislativa. Y como gobernante ha sido un desastre.

Sólo basta remontarse al trienio 2005-2008 cuando fue alcalde de Acapulco, tiempo en que grupos del crimen organizado se apoderaron del puerto guerrerense e iniciaron una guerra sin cuartel, una guerra que ha dejado miles de muertos.

Y el mismo ha admitido que es incorregible e impredecible.

’Yo tengo más negativos que positivos. Yo sé que no estoy compitiendo para cardenal, ni tampoco soy santo. Cuando me dicen: Oye, hay que fortalecer aquí porque andas bajo, la fama es mala, muy mala, mujeriego, parrandero, jugador, borracho; todos los vicios de Gabino Barrera y de Simón Blanco me los juntaron. Yo así soy, soy incorregible, soy impredecible, soy incalumniable, todo lo que digan de mí es cierto’. (La Razón de México, 09-XI-2017).

EL AMIGO.- El que llegó puntual al evento de Xochistlahuaca fue el ex senador y ex alcalde de Acapulco, Luis Walton Aburto, quien en septiembre del año pasado renunció a Movimiento Ciudadano y que en poco tiempo se convirtió en un serio aspirante de Morena a la gubernatura.

Cuando el presidente se percató de que Walton estaba entre los miles de ciudadanos en el municipio amuzgo se acercó para estrecharle la mano y darle una palmada en el hombro. ’Nos vemos pronto’, le dijo.

El saludo fue efusivo. Y se entiende. Su amistad no es de ahora, sino de hace varios años. Para ser exactos, desde la primera campaña presidencial del tabasqueño.

Aquí cobra relevancia la famosa frase de don Jesús Reyes Heroles, de que ’en política, la forma es fondo’. Los modos, gestos y actitudes; es decir, las formas, son tan relevantes como la materia misma.

Es evidente que Walton va por buen camino. Que nadie se acongoje.

ENTRE OTRAS COSAS… La tarde de este martes fue ejecutado el ex diputado local y ex alcalde priista de Chilapa de Álvarez, Sergio Dolores Flores.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12:30 horas, en un negocio de venta de materiales para construcción, localizado en la calle 7 Oriente del barrio de San Antonio de dicho municipio.

Lamentable situación lo que ocurre en Chilapa, la ciudad de la eterna balacera… la tierra que gobierna el inepto de Jesús Parra García.

