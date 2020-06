El empoderamiento de Luis Walton

La foto donde Luis Walton Aburto y Andrés Manuel López Obrador se encuentra abrazados refrendando su amistad en Palacio Nacional, ofrece una carga simbólica muy significativa.

Y parece ser el punto de arranque hacia la gubernatura del estado de Guerrero.

Este tipo de comunicación gráfica refuerza en la mente del electorado la confianza y amistad que al empresario le prodiga el presidente de México.

La imagen no necesita ir acompañada de un discurso para penetrar en la consciencia del electorado, pues el mensaje tiene una significación clara y fuerte para quien la observa.

El mensaje es empoderar políticamente al expresidente municipal.

Pero a Luis Walton también lo empodera su experiencia por muchos años en el quehacer público y partidista.

Esto lo sitúa en un mejor lugar –pese a las mediciones que se han hecho– frente a otros aspirantes de Morena que también aspiran al mismo cargo.

Se sabe que durante la actual crisis sanitaria que vive el país, Walton ha mostrado su lado humano al brindar apoyo con insumos diversos a los centros de Salud y hospitales del estado, con costos millonarios.

Esta acción le ha dado mayor proyección frente a otros que también intentaron lo mismo, pero sus naturalezas mezquinas o tacañas solo les permitió repartir unas cuantas despensas y otro unos cuantos cubre bocas, para desaparecerse de las calles del estado, y de Acapulco, principalmente.

La gravedad del problema sanitario en el puerto de Acapulco y en otros municipios, demanda la solidaridad de aquellos que se han beneficiado de la voluntad de la ciudadanía, que los hizo sus representantes populares en el presente y en el pasado, además de enriquecerlos económicamente.

Habrá que destacar que los recursos que utiliza Luis Walton son los propios y no cuenta con señalamientos de que los insumos y equipo lo sustrajo de alguna dependencia, como llegaron a culpar a uno de los también aspirantes a candidatos por Morena.

Habrá que mencionar que la aspiración de Walton se fortaleció al acudir a Palacio Nacional respondiendo a una invitación del presidente de México, donde refrendaron su amistad de largos años.

Y se comenta que es cuando AMLO le pidió abandonar Movimiento Ciudadano para acercarse a Morena, con la intención de crear alianzas y fortalecer su liderazgo.

Es cierto que han existido voces dentro de este partido que rechazan su incorporación a Morena, lo cual es comprensible dado que algunos ya sentían como suyo ese partido y, por lo tanto, sus decisiones eran ley.

Sin embargo, a este personaje se le ve tranquilo y confiado.

No se pelea con nadie a sabiendas que va a necesitar de alianzas y aliados.

Tampoco recurre a la guerra sucia como le hacen otros para descarrilar a quienes puedan interponerse en su camino.

Y por ahora se está enfrascando en sumar su esfuerzo con las instituciones y los tres niveles de gobierno para atender la salud de la población de Guerrero, haciendo un llamado a partidos políticos, sociedad civil y empresarios para que sumen su solidaridad.

En su opinión, ya se debe atender la recuperación económica, la educación y la seguridad pública para poder generar progreso y ser más competitivos.

Por último, hay que entender que el gobierno federal pretende mantener la estabilidad política y social que el gobierno de Héctor Astudillo ha mantenido.

Por lo tanto, es lógico que apoyará a quien le garantice esas condiciones en el estado, porque los ingresos por turismo necesitan tranquilidad y paz, no crispación social como algunos años estuvo Acapulco, cuando lo gobernaba otro de los aspirantes de Morena.