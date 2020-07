EL ENCUENTRO DE AMLO Y TRUMP, DE CORTE ELECTORERO

*El carácter de subordinación de López Obrador, no gusta a los mexicanos



*Donald Trump, desde su campaña electoral, a los migrantes mexicanos los calificó de "delincuentes y asesinos".



La visita de Estado que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha programado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump en los próximos días, ha causado revuelo en la política mexicana y en el país del norte.



La interpretación más señalada, es en el sentido de que "no conviene al presidente mexicano por el riesgo de ser utilizado como elemento de los propósitos electorales del presidente Trump, en la búsqueda de votos para su reelección, este mismo año, entre la comunidad latina de EU, donde López Obrador mantiene cierto prestigio promovido en tiempos de candidato por la Presidencia de México.



Como es conocido, el presidente Trump, desde su campaña electoral por la presidencia de EU, ha proferido expresiones no precisamente amigables respecto de los migrantes mexicanos, a quienes calificó de "delincuentes y asesinos".



Aprovechó los foros electorales de su país, para anunciar a los "cuatro vientos", la construcción de su afamado muro fronterizo con México. En una frontera de 3,120 kilómetros. En casi cuatro años, se ha avanzado en un poco más de 300 kilómetros.



El argumento principal del presidente mexicano para esa visita a EU --primera que realiza a un país extranjero-- se refiere a la reanudación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ahora llamado T-MEC, si bien no se ha suspendido el anterior, se espera sea el principal factor para la reactivación económica de México y, de pasadita, de EU.



El trato diplomático entre ambos presidentes, ha sido solamente a distancia en los cerca de dos años de relación. Sin embargo, la conducta de Donald Trump es indefinida. En ocasiones es de reconocimiento a ciertas políticas de López Obrador, pero no deja de "champarle" que el presidente mexicano lo apoya con 27 mil soldados de la Guardia Nacional que vigilan que los migrantes de Centroamérica y el Caribe, y de otros países fuera de esa región, crucen la frontera de México y de Estados Unidos.



Este carácter de subordinación, no gusta a los mexicanos, no porque es verdad, sino que Trump "no sería elefante, porque no sabe cómo ocultar sus huevos".



Al respecto, cuántas veces es interrogado López Obrador, afirma que no responderá a esas referencias, y señala que existen acuerdos diplomáticos, comerciales y de seguridad, sin ahondar en esos los temas.



Otro motivo de la visita a EU, ha señalado López Obrador, es agradecer al presidente Trump su apoyo con equipos sanitarios durante la pandemia que azota a los dos países vecinos.



En opinión de muchos mexicanos y de medios de comunicación, hay la impresión de que, el encuentro de ambos mandatarios, es de corte electorero por ambos lados.



Así lo debe haber interpretado el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, al haber denegado la invitación del presidente Trump, a pesar de que Canadá es el tercer país miembro del T-MEC.