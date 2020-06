El entrenador de Boccia explica las bondades de este deporte adaptado para personas con discapacidad severa

Requieren conocimientos tácticos, técnicos y estratégicos para desarrollarlo.



Zinacantepec, Estado de México, 18 de junio de 2020. David Adán Hernández Trujillo, entrenador de Boccia del Estado de México, detalló que esta disciplina del deporte adaptado fue diseñada para la actividad física de personas con discapacidad severa.



’Lo pueden practicar atletas que tengan parálisis cerebral, que sean usuarios de una silla de ruedas, que puedan agarrar una pelota, incluso las que no tengan la capacidad pueden integrarse.



’La idea es que se acerquen, que pregunten y ya les podemos decir si son candidatos para el deporte o no, si tiene mayores condiciones físicas los canalizamos a otro, la idea es que lo hagan por salud y posteriormente, si así lo desean, por la salud’, señaló.



En el Estado de México este deporte se desarrolla en municipios como Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl. De igual forma, los interesados se pueden acercar a la Dirección General de Cultura Física y Deporte de la Secretaría de Cultura Física y Deporte para recibir asesoría al respecto.



El entrenador detalló que esta disciplina es de las pocas actividades diseñadas para personas con discapacidad, a diferencia de muchos otros donde se adapta.



Hernández recalcó que en el Boccia se requiere una capacidad cognitiva regular, ya que ’es un deporte de muchas reglas de muchos procedimientos y de mucha comunicación, se necesita desarrollar habilidades cognitivas como el conocimiento del reglamento, los tipos de tiro, porque hay que empezar a formar un lenguaje técnico con los atletas, posteriormente empezamos con la parte física.



’Se requiere conocimiento técnico, táctico y estratégico de cómo voy a jugar a cada uno de los jugadores, este deporte como cualquier disciplina de alto rendimiento es de un alto nivel de entrenamiento’, puntualizó.



Acerca de las sesiones de entrenamiento, David Adán aseguró ’con atletas de alto rendimiento son sesiones de entrenamiento de seis a ocho horas diarias, dependiendo la etapa y eso ha dados resultados de medallas a nivel internacional, entonces es una disciplina que se tiene que entrenar con la misma exigencia como cualquier otra, no por el grado de discapacidad que tiene se entrena menos o diferente’.



Otro elemento de gran importancia, es el auxiliar, en caso de los atletas que así lo requieren ya que deben tener conocimientos técnicos, además de una excelente comunicación con el atleta, porque a pesar de que hay un tronco básico, para mejores resultados se recomienda que tengan una extensa preparación en conjunto.



En otro orden de ideas, el entrenador mexiquense recordó que él se involucró en este deporte hace 12 años, cuando lo invitaron a la Asociación de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral y conforme fue conociendo la disciplina se enamoró de ella.



’Me di cuenta de que se necesita la capacitación para mí como entrenador, porque la mayoría de las personas, es un bien común, las personas que más están involucradas son los padres de familia, que a lo mejor no tiene conocimiento o estudios sobre el deporte, pero que las ganas de ayudar a sus familiares han investigado, son 12 años siendo entrenador de la disciplina y con mucho trabajo, con muchas ganas’, concluyó.