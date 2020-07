El entrenador de paratletas recomienda practicar algún deporte para mejorar la salud

Señala que la práctica deportiva mejora el desarrollo de las personas con discapacidad.



Zinacantepec, Estado de México, 31 de julio de 2020. Orlando Ibarra Pérez, entrenador estatal y nacional de natación para deportistas especiales, invitó a las personas con discapacidad para que se acerquen a la Secretaría de Cultura y Deporte, por medio de la Subdirección de Deporte Adaptado, para que inicien la práctica de alguna disciplina.



El entrenador señaló que la Asociación de Deportistas Especiales del Estado de México, presidida por Óscar Valadez, está integrada por tres clasificaciones, que son discapacidad intelectual, síndrome de Down y autismo.



En este sentido, Ibarra Pérez aseguró que el deporte para las personas con discapacidad es una excelente oportunidad para su desarrollo y que en la entidad hay diferentes grupos, en lo que los encaminan hacia la alta competencia.



’Hay muchos municipios en el Estado de México que están formando sus grupos, una escuela pre deportiva, en la que los niños y los papás se dan cuenta que no por tener una discapacidad no puedan hacer algún deporte, llevarlos paso a paso, a un alto rendimiento o competencias’, afirmó.



El entrenador aseguró que las escuelas de inicio son fundamentales, pues es de suma importancia que los padres acompañen a sus hijos para que puedan desarrollarse en un deporte y teniendo oportunidad de mejorar su calidad de vida.



Indicó que desde edades tempranas se puede encaminar a los pequeños a una actividad deportiva, y que se verán las capacidades para ver en qué disciplina se pueden desarrollar mejor, pero que hay pequeños que son buenos para cualquier deporte.



Acerca de las disciplinas que se contemplan para las personas con discapacidad mencionó que para síndrome de Down son natación, atletismo, danza deportiva, boliche, ciclismo y basquetbol, en tanto que para discapacidad intelectual y autismo es preferible natación, tenis de mesa y atletismo.



’Lo mejor es empezar a edad temprana en la natación, la natación es un deporte muy completo y siempre a nuestros atletas les ayuda a desarrollar mejor sus capacidades’, afirmó acerca de la disciplina en la que es especialista.