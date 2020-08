El equipo mexicano Cruz Azul, en la encrucijada de su historia

+Está acusado por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Punta del iceberg de la corrupción que asola al balompié nacional hace medio siglo. Pese a que un juez federal libró una orden de aprehensión contra Guillermo Billy Álvarez Cuevas, presidente hace 33 años de la Cooperativa Cruz Azul y el club de futbol del mismo nombre, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, Liga Mx no contempla un proceso de desafiliación contra el directivo de La Máquina hasta que no se presenten los elementos para ello.



La Liga Mx, que encabeza el polémico Enrique Bonilla, sostuvo en un comunicado que, de acuerdo con sus estatutos, sólo actuará en caso de acreditarse los actos que se le imputen a algunos de sus integrantes y aseguró que estará atenta al desarrollo de las investigaciones.



Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), apuntó que no hay prisa por hacer un dictamen contra Billy. ’Sin comprobaciones ni sentencias y mientras nada más sean acusaciones, para nosotros no son válidas, porque hay un principio básico de que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario’, argumentó al portal Mediotiempo.



Debido a que el dueño del club Cruz Azul es la Cooperativa y no Billy Álvarez, el equipo no corre riesgo de ser desafiliado, pues las indagaciones son en contra del propio dirigente. Para colmo, hace 23 años que la escuadra celeste, una de las más importantes del futbol nacional, no gana un título.



Sin embargo, el reglamento de la Liga Mx señala en los artículos 66 y 67 que una de las causas para desafiliar a un directivo es incurrir en actos delictivos o de dudosa procedencia. Además, estipula que para realizar una revocación de afiliación el comité ejecutivo de la FMF ordenará una investigación… la cual una vez concluida decidirá sobre el particular.



Guillermo Barradas, abogado de la dirección comercial de la Cooperativa Cruz Azul, integrada por disidentes, adelantó que solicitará ante la FMF la desafiliación de Guillermo Álvarez como presidente del club Cruz Azul.



’Con esta orden de aprehensión comenzaremos el procedimiento frente al ente rector del balompié nacional’, afirmó al diario La Jornada.



Barradas explicó que al enfrentar un proceso legal, Billy Álvarez deberá quedar fuera de la presidencia de la Cooperativa Cruz Azul, además de que su hermano Alfredo, quien está al cargo de la vicepresidencia, tampoco puede asumir el control de la empresa por estar bajo investigación.



’(Guillermo Álvarez) no puede seguir al frente de la Cooperativa, incluso los estatutos lo prohíben. Quien asumirá la autoridad será el Consejo de Administración, el cual está encabezado por el ingeniero José Antonio Marín, quien fue elegido por el 84 por ciento de los cooperativistas’, argumentó.



Testigo clave



Subrayó que por ahora no existe una figura legal que le permita a Billy Álvarez, de 74 años de edad, enfrentar el proceso penal en libertad. El amparo para evitar una orden de aprehensión procede en aquellos delitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, una de las acusaciones es delincuencia organizada, un amparo no procederá, sostuvo.



Respecto a la edad del acusado, que podría influir para que no pise la cárcel, dijo que en ese caso un juez tendría que valorar muchas circunstancias si no es necesario un arresto.



Detalló que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contra Guillermo Álvarez se refiere a un monto de 120 millones de pesos relacionados a siete empresas fantasmas ya listadas por parte de las autoridades, pero se tienen investigadas y detectadas muchas más corporaciones y las cifras van por arriba de los 600 millones de pesos.



Agregó que en la investigación hubo 58 datos de prueba contra Billy, a quien señalaron como líder de la organización. Entre los testimonios destaca el de su propio hermano Alfredo Álvarez, quien recurrió al criterio de oportunidad, así como una ex tesorera y un ex administrador de la empresa.



’Esperamos –confió– que Guillermo enfrente las consecuencias y este proceso ante el juzgado, que lo haga privado de su libertad en el momento en el que sea detenido, lo cual puede ser en cuestión de horas, de días o de años. Por ahora está prófugo.’



Aunque un grupo de disidentes denunció desde hace años irregularidades en la gestión de Billy Álvarez, las investigaciones contra la cúpula de la Cooperativa Cruz Azul se dieron a conocer en mayo, luego de que las cuentas bancarias de la empresa y de club de futbol fueron bloquedas por una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera.



Después de varias indagaciones, un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, estado de México, libró el miércoles una orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez, Mario Sánchez, director financiero de la Cooperativa; Eduardo Borell, director jurídico; Víctor Garcés, ex directivo de la empresa y cuñado de Billy, así como del abogado Ángel Junquera por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.



En tanto, la Fiscalía General de la República solicitó el aseguramiento de 39 cuentas bancarias de Guillermo Álvarez y de sus principales colaboradores, entre ellos Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Garcés Rojo.



En la denuncia presentada por la UIF, se solicitó que se aseguraran 20 cuentas, en ocho bancos distintos, a nombre de Guillermo Álvarez, así como tres contratos financieros de Alfredo Álvarez y otros 16 de Garcés Rojo.



La excesiva cantidad de aperturas bancarias a nombre de una sola persona física, y los constantes movimientos entre ellas, fue uno de los primeros indicios que despertaron las sospechas de las autoridades.



Apoyo de ex celestes



A su vez, ex integrantes del conjunto cementero brindaron su apoyo a Billy, a quien, consideran, una persona ’honesta y respetable’. El otrora delantero Horacio López Salgado, el segundo máximo goleador en la historia del club, recordó que el directivo siempre lo respaldó.



’Es una muy mala noticia para mí, yo conviví mucho con él cuando jugué en Cruz Azul. Conmigo siempre fue una persona muy buena, me apoyó en todo y me brindó trabajo, estoy muy agradecido con él. No creo que sean ciertas las acusaciones’, opinó el exatacante.



Reconoció que este tipo de situaciones extracancha sí desconcentran a los jugadores; no obstante, precisó que estos son los momentos en los que el equipo debe mantenerse unido.



Rubén Matturano, ex integrante del cuerpo técnico celeste, expresó: ’la ley marca que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario; entonces, una cosa es la orden de aprehensión y otra es la comprobación de los hechos. Tuve la fortuna de haber trabajado con Guillermo y su hermano Alfredo, y puedo decir que meto las manos al fuego por ellos.’



Comentó que los disidentes en ocasiones se han comportado como porros, ’en realidad no sé qué es lo que pretenden, me imagino que es tener el poder de la Cooperativa, pero si Cruz Azul es grande, es porque la familia Álvarez ha hecho crecer esta empresa. Ojalá que todo esto se aclare para el bien del club.’