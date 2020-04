Historias de la creación del mundo.



El Espíritu le dijo al Señor:



-Mira cómo andan las cosas en la Tierra.



Y le mostró lo que abajo estaba sucediendo.



Epidemia.



Mortandad.



Ciudades desiertas.



Confinamiento.



Gente sin trabajo.



Angustia.



Desolación.



Temor.



Le preguntó:



-¿Por qué no haces algo?



Respondió triste el Señor:



-No puedo. Me tienen en encierro obligatorio.



¡Hasta mañana!...