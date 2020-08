El Estado de México consolida inversión de más de 30 mil millones de pesos durante emergencia sanitaria

Implementan mecanismos para no frenar la activación económica de la entidad y garantizar la seguridad de los usuarios.



Toluca, Estado de México, 10 de agosto de 2020. Con la finalidad de no detener la inversión durante la contingencia sanitaria, la Comisión de Factibilidad del Estado de México (Cofaem), mantuvo sus operaciones a través de mecanismos que permitieran establecer comunicación con los usuarios y con las dependencias involucradas en la emisión del Dictamen Único de Factibilidad, (DUF).



Estas acciones llevaron a que, en el lapso del 23 de marzo al 7 de julio, se emitieran 299 DUF, que se traducen en una inversión de 30 mil 414 millones 110 mil 144 pesos.



Del total de los DUF emitidos, 277 corresponden al sector de bajo impacto, lo que representa una inversión de 1 mil 279 millones 748 mil 918 pesos, aunado a estas cifras también se liberaron 22 dictámenes de alto impacto con una inversión de 29 mil 134 millones 361 mil 226 pesos.



Enrique Schleske Aguirre, Director de la Cofaem, enfatizó que la comunicación digital fue esencial para mantener contacto directo con los usuarios de manera más ágil y sin poner en riesgo su salud, y se habilitaron plataformas digitales para la recepción y revisión de documentos.



’Seguimos trabajando arduamente, somos muy sensibles de la necesidad que impera en estos momentos de agilidad y reactivación, sabemos que tenemos en las manos inversiones, patrimonios de familias, de empresarios.



’Queremos que sepan que cuentan con nosotros para apoyarlos en este transitar y que el DUF no sea un tema como tal, al contrario que sea un instrumento que los apoye para aterrizar las inversiones dentro de los municipios’, enfatizó el Director de la Cofaem.



El Estado de México se ubica entre las entidades con mayor captación de inversión y esto se traduce en beneficios para la sociedad mexiquense, cabe mencionar que los ingresos generados durante la contingencia sanitaria representan la creación de 33 mil 268 empleos directos y 4 mil 394 indirectos, de los cuales, el sector empresarial de alto impacto generó 31 mil 019 empleos directos y 3 mil 848 indirectos, en tanto los giros de bajo impacto generaron 2 mil 249 empleos directos y 546 indirectos.



’Hago una cordial invitación a todos los micro medianos y grandes empresarios del estado, que se acerquen con nosotros a través de la página de la Comisión, a través de las redes sociales hemos instaurado diferentes métodos de comunicación para ustedes y que estén seguros de que al interior de la Comisión trabajaremos arduamente para poderles dar respuestas ágiles, eficientes y claras’, agregó Enrique Schleske Aguirre.



El uso de mecanismos tecnológicos, aunado a los protocolos de seguridad para evitar posibles contagios, han tenido un impacto positivos entre los usuarios, tal es el caso de Otilia Casán, propietaria de ’Punta Recoleta’, ubicada en el municipio de Tlalnepantla, quien aseguró que contar con su DUF le brinda la seguridad de que su negocio ahora cuenta con certeza jurídica.



’De esta forma ya está protegido, bastante protegido porque no tenemos problema alguno, ya se cumplió con las normas que se piden y eso es lo que hay que hacer cumplir con lo que nos está marcando el Gobierno’, expresó la empresaria.



El establecimiento de Otilia está activo desde 1997 y genera 15 empleos directos, en este lapso su propietaria ha renovado su DUF en los tiempo establecidos por la ley, por este motivo celebró que el Dictamen Único de Factibilidad ahora sea de carácter permanente, pues como empresaria le brinda seguridad sobre su patrimonio y le permite operar con tranquilidad.