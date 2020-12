El Estado de México mantiene disposición para atraer más inversiones

Llama autoridad a no bajar la guardia por la pandemia de COVID-19.



Ocoyoacac, Estado de México, 6 de diciembre de 2020. Muchas empresas aprovechan las grandes ventajas que ofrece el Estado de México y el Gobierno que encabeza Alfredo Del Mazo, donde existe gran disposición por favorecer la inversión y apoyar la reinversión en todos los sectores, afirmó el Secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha.



Durante la inauguración de la nueva planta de Plastiglas en esta región, destacó también la disposición de los integrantes del sector productivo para seguir cumpliendo con los protocolos de sanidad y evitar que la curva de contagios se amplíe.



Acompañado de Abraham Klip Monshinsky, Director General de Plastiglas de México, y la Presidenta municipal de Ocoyoacac, Anallely Olivares Reyes, el titular de Desarrollo Económico resaltó el compromiso del Gobernador por proteger y garantizar la salud de todos los mexiquenses.



Indicó que este tipo de inversiones fortalecen la capacidad del sector productivo mexiquense, entre ellos el de la industria química que es un sector que ha enfrentado retos en los últimos años, pero que se mantiene como un gran dinamizador de la economía.



Jacob Rocha destacó que es una realidad que, en la entidad se recupera terreno y se avanza como resultado de acciones públicas y la confianza de las empresas, lo cual permite a la entidad ser motor de la industria nacional, al aportar más del 10 por ciento del Producto Interno Bruto sectorial.



El territorio mexiquense destaca como líder en cuatro subsectores manufactureros, entre ellos la fabricación de productos derivados del petróleo como la industria química, del plástico y del hule, con una participación del 15 por ciento del total nacional, dijo.



Asimismo, expresó que la determinación del mandatario es seguir con las medidas necesarias, para cuidar la salud de las familias, que son su gran prioridad, pero también para no afectar a nuestra economía, el empleo y el ingreso de los mexiquenses.



’El sector productivo mexiquense ha sido muy responsable y comprometido con el respeto y cumplimiento de los lineamientos y medidas de prevención, sin embargo, déjenme hacer eco de un señalamiento que permanentemente hace el Gobernador Alfredo Del Mazo, en el sentido de que esta lucha no se ha acabado y al contrario la prevención continúa’, comentó el Secretario Jacob Rocha luego de exhortar a no bajar la guardia este final de año.



Por su parte, Abraham Klip Monshinsky, Director General de Plastiglas, luego de reconocer el apoyo y respaldo del Gobierno mexiquense para operar de manera efectiva, indicó que se destinaron 165 millones de pesos y generará 200 empleos en la región, los cuales se suman a más de 550 fuentes de trabajo existentes.



Destacó que la empresa ha sabido consolidar su presencia en el mercado de consumo aprovechando las ventajas competitivas que tiene el Estado de México, lo cual le permite contar con una amplia cartera de clientes, entre las que destacan importantes y reconocidas tiendas departamentales y de autoservicio, bancos, hoteles, así como hospitales públicos y privados.