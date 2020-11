PALACIO

Por Mario Díaz



El ’estira y afloja’ del Presupuesto



-Reducen el Ramo 28 y aumentan el Ramo 33

-Estados recibirán 5.5% menos en sus presupuestos

-La Alianza Federalista falló en ’picar piedra’



COMO cada fin de año, el análisis del Proyecto de Egresos de la Federación incrementa la actividad legislativa y, al mismo tiempo, la insistencia de los gobernadores para lograr la mejor tajada del pastel presupuestario.



Justamente, en la recta final de 2020 los diputados federales y los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja del Congreso de la Unión son muy requeridos por los mandatarios estatales.



Algunos con amplia anticipación y otros de último momento, los gobernadores entregan proyectos de inversión en un afán de lograr que se les asignen mayores recursos, sobre todo en el ramo 33.



Al respecto, el diputado federal ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro, aclara que los ramos 28 y 33 son los más importantes a la hora de definir el reparto de recursos a las entidades federativas. Sin embargo, precisa que el 28 se rige por una fórmula aprobada en la Cámara de Diputados y que determina el presupuesto que se asignará.



Y cita a manera de ejemplo: en Tamaulipas el presupuesto total para el año próximo está considerado en 53 mil 346 millones de pesos; 28 mil 740 MDP correspondientes al ramo 28, y 24 mil 476 millones de pesos, del 33. No obstante, si Pitágoras no miente, la suma de ambos rubros sería de 53 mil 216 MDP, por lo que faltarían 130 millones para ajustar el presupuesto oficial para 2021.



GONZÁLEZ ROBLEDO aclara que debido a la pandemia la recaudación disminuyó en el presente año, situación financiera que afectará a los erarios estatales en más-menos 5.5% en el próximo ejercicio fiscal. Es decir, a menor actividad económica, menor la recaudación de impuestos.



Asimismo, precisó que, efectivamente, la baja recaudación impactó el ramo 28 por lo que Tamaulipas a diferencia de 2020 que recibió 30 mil 440 millones de pesos, en 2021 solo ejercerá 28 mil 740 MDP, lo que significa una disminución de mil 700 millones.



En contraparte, en el ramo 33 para 2021 registra un incremento de mil 600 millones de pesos. El presente año se presupuestaron 22 mil 876 MDP y para el siguiente se ejercerán 24 mil 476 millones de pesos.



El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, con base en los números proyectados, indica que el presupuesto para Tamaulipas para el 2021 se verá disminuido en un 0.2% con relación a lo ejercido en el presente año.



Cabe señalar que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 fue sometido a la votación en el pleno legislativo y aprobado en lo general.



Hoy se analizarían mínimas variantes del proyecto emitido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.



Remando contracorriente, los gobernadores de la Alianza Federalista ’picaron piedra’ en un afán de lograr mayores recursos, portando el estandarte de la ’justicia presupuestaria’. No obstante, sus esfuerzos no se vieron coronados por el éxito, por lo que ya se prepara un bloque opositor con el objetivo de eliminar la mayoría morenista en San Lázaro.



En opinión de la Cuarta Transformación la reducción del presupuesto a las entidades federativas obedece a la menor recaudación fiscal, derivado de la crisis económica provocada por la pandemia. En sentido contrario, los mandatarios aliancistas consideran que el reparto presupuestario debe ser directamente proporcional a lo que se aporta a la Federación, vía impuestos y recaudación.



DESDE EL BALCÓN:

I.-Solo cuatro de once diputados federales de Tamaulipas atendieron el llamado del gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA con el objeto de cerrar filas en torno al presupuesto 2021.

MARIO RAMOS TAMEZ, SALVADOR ROSAS QUINTANILLA y VICENTE VERÁSTEGUI OSTOS del PAN; y MARIANA RODRÍGUEZ, MIER Y TERÁN, del PRI, acudieron a la convocatoria.



A los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social (siete en total) les pusieron ’tacha’ por inasistencia.

Ni hablar.



II.-Crecen día a día las diferencias políticas entre el mandatario estatal FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el alcalde del PES, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ.

Evidencias de la mala relación son el destino incierto de varias patrullas viales municipales, ordenado por la autoridad estatal; y la eliminación del nombre del jefe de la Comuna en los boletines oficiales ’para no infringir la ley electoral’, es otra consecuencia de las divergencias políticas……salvo que existan otros motivos de peso.

Ni hablar.



Y hasta la próxima.

[email protected]