CIUDAD DE MEXICO.- El exdirector de Pemex Emilio Lozoya acusó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de recibir sobornos millonarios, junto con otros seis exfuncionarios, para trabajar en favor de la Reforma Energética en el gobierno de Enrique Peña Nieto.



En un documento dado a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva en Imagen Noticias, Lozoya asegura que los recursos se entregaron en efectivo, conforme lo iba indicando el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray.



Según la acusación, Lozoya recibió la indicación de atender las peticiones de Miguel Barbosa, las cuales consistían en trasladar a su hermano, trabajador de Pemex, de una terminal de almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales de la Ciudad de México, y de ser así, no armaría una revuelta por parte del PRD para la aprobación de la Reforma Energética, así como la entrega de 100 mil dólares’.



Lozoya declara que en esos años se entregaron 80 millones de pesos en sobornos a siete legisladores, entre ellos Ricardo Anaya exdiputado federal y excandidato presidencial del PAN; los exsenadores del PAN Ernesto Cordero, José Luis Lavalle Maury y Salvador Vega Casillas; el hoy gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, así como al exsenador del PRI, David Penchyna.

El primer monto entregado, de 10 millones de pesos, fue presuntamente entregado el 11 de diciembre de 2013 en Torre Hares, en Avenida Ejército Nacional 225.

Otros dos por 900 mil pesos y 13 millones en una sede alterna de Pemex ubicada en Montes Urales 425 en Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.



Los cuatro restantes se habrían entregado a inicios de 2014 en la misma oficina de Montes Urales: uno el 9 de enero por 12 millones, 800 mil pesos; otro el 14 de febrero por la misma cantidad.

El tercero, el 7 de marzo de 2014, por 6 millones 400 mil pesos, y el último por 12 millones 400 mil pesos el 2 de abril de ese año. El exdirectivo de Pemex afirma que de estas entregas hay recibos y videos.



La defensa de Emilio Lozoya dijo a Animal Político que esos nombres y la declaración no forma parte de la denuncia de hechos presentada por su representado ante la FGR.

Nunca tuve plática con Lozoya: Barbosa



Tras darse a conocer que Lozoya revelaría nombres de quienes presuntamente recibieron sobornos para apoyar la Reforma Energética, el exsenador por el PRD se deslindó y negó haber tenido acercamiento alguno con el entonces director de Pemex.



’No tuve nunca como senador ninguna plática, ninguna entrevista con Emilio Lozoya, nunca tuve una plática o entrevista, ni personal ni telefónica, jamás lo visité en las oficinas de Pemex, jamás me visitó en las oficinas del Senado de la República. Nunca instruí a nadie para que en mi nombre hiciera algún contacto con él’, dijo en conferencia virtual el 15 de julio pasado.