EL FACTOR SER HUMANO 2021

¡EL PANISTA ENRIQUE VARGAS EN LA INTENCIÓN POSITIVA EN SU ADMINISTRACIÓN Y FUERTE CONTENDIENTE AL ESPACIO PUBLICO ,PRIMER SERA EL 2021 Y CON QUIEN SE RODEA ¡



’La adopción del término "voluntad" quizás no sea muy acertada, pero se debe -así lo puntualiza- a que ese es el modo en que la cosa en sí se nos manifiesta de forma inmediata en nuestro propio ser. Las fuerzas naturales no son, pues, formas o manifestaciones de la voluntad humana: tanto unas como otra son objetivaciones de un núcleo íntimo del ser al que llamamos voluntad, como podríamos haberlo denominado gravedad si esta hubiera sido la forma primaria en que se nos revelara. No hay, por lo tanto, un antropomorfismo de la naturaleza sino más bien un naturalismo del hombre, al que se atribuye una identidad esencial con el resto de los seres.

El querer y su satisfacción Mientras o, en otras palabras, el sufrimiento y el tedio, son los dos extremos entre los que oscila el péndulo de la vida. Queremos, sufrimos por la carencia que ese sufrimiento supone; cuando el querer es satisfecho, surge algo peor que el sufrimiento: el aburrimiento, que nos hace sentir el vacío de la voluntad desocupada. ’ Schopenhauer. .



La democracia a un esquema piramidal de sistema de partidos ,que les permiten determinar el espacio público que les interesa ,llamase PRI, PRD ,PAN ,MORENA Y LOS NUEVOS PARTIDOS ,COMO EL PES,RSP,EL PARTIDO OBRERO DE PEDRO HACES ,se han incrustados intereses ,acuerdos ,simulaciones a su segmento social de sus bases e inclusive a políticos inducidos al quehacer político. El PAN en la posibilidad de ser competitivo con candidatos de identidad y presencia limpia, no más cuadros enviciados de intereses.



El papel de los sondeos y de los políticos es vital en esta etapa. La razón o leit motive por el cual se participa en política, como instrumento de medir a la masa y su estado de ánimo en un determinado laxo de tiempo. Algunos candidatos, aún con la posibilidad de ganar una elección, son temerosos del triunfo; temen a su posible elevación a su nivel de incompetencia y a sus integrantes de su círculo de acción, a una diversidad de perfiles y de preparación. Está el candidato por contar con todo el poder económico a que había aspirado, ya no le queda más motivación que lograr el poder político y ver como medio la acumulación de riqueza al llegar al extremo de una metamorfosis de personalidad . Y, lógicamente, también participan los políticos naturales, los que aman a sus pueblos, tienen vocación de servicio, y el sentido de sacrificio y justicia. Cada una de estas figuras tendrá una actitud distinta durante la campaña; se alejarán o acercarán más a las posibilidades de triunfo, según sean sus comportamientos. Y todos podrían resultar ganadores y hasta buenos gobernantes, si se les ayuda a identificar y enfrentar sus verdaderas motivaciones y el origen de estas. Y para lograr el justo balance, nada mejor que la participación.



La persona a su liderazgo y ser inteligente permite establecer 5 características : Las personas inteligentes no culpan a otras por sus errores ,Asumir una responsabilidad .2.- reconocen su propia ignorancia En psicología está conceptualizado un fenómeno conocido como ’efecto Dunning–Kruger’, el cual, grosso modo, consiste en que un individuo se cree mejor que los demás por una ilusión cognitiva 3.- no reaccionan con enojo o agresión .Las conductas agresivas y su relación con la inteligencia ha sido un tema ampliamente estudiado por las ciencias cognitivas. 4.- entienden las emociones de otros, entender nuestras emociones y las de los demás, y no sólo desde un punto de vista discursivo o conductual sino también anatómico y aun evolutivo, pues la habilidad empática (’ponerse en los zapatos del otro’, como se dice coloquialmente) está relacionada directamente con el desarrollo de las regiones del cerebro encargadas del procesamiento de las emociones, como el córtex cerebral y el sistema límbico 5.- inteligentes no piensan que son mejores que los demás; Los prejuicios son signos inequívocos de falta de inteligencia.



La participación de los estilos políticos será de sumar, multiplicar o restar, dividir. Por, Ejemplo (2006-2012) : Ulises Ramírez Núñez está bajo el escrutinio del Congreso por la presunta venta de candidaturas y su riqueza… Pese a todo ello, el poder político que tiene este panista es grande que incluso desde la misma dirigencia que hoy ocupa Oscar Sánchez Juárez, a quien lo manipula a su antojo. De hecho, Sánchez Juárez es el presidente de Acción Nacional Edomex por decisión del mismo Ulises(hombre que se inició con Ruben Mendoza Ayala (T) Y EN EL 2005 como su coordinador a la gubernatura ), luego de que fue impugnado y tomó posesión del cargo casi nueve meses después. La democracia panista en el vilo de la incertidumbre. La etapa de acuerdos siendo senador por representación proporcional en el 2006-2012, fue la puntilla de un panismo desmantelado por interés de otro tipo y no al Panismo.



La división, la traición y la negociación de espacios políticos es la prueba del 2018. Representado por los Bravo boy, los Ulises .los Vazquez Mota que se enconcharon al servicio del poder. Esta democracia también la aplicaron en la designación de los aspirantes a una de las 125 alcaldías del estado de México. EL Pan, en 6 años perdieron más de un millón de electores y el corredor azul, esto es que la lucha por el poder público será regional y de personas arraigas? Ante estos enlaces de poder de los partidos de oposición del PAN, PRD, MORENA, PT, CONVERGENCIA y los tres nuevos, que se encargaran de retomar a los desplazados por las cúpulas de poder al no ser escuchados. Ante las estrategias de los paterfamilias al apostar a tres elementos como: el abstencionismo, el propiciar el miedo y la inmovilidad ciudadana, esto, es que nada está escrito ante un proceso polarizado que dependerá del actor político y el partido Que represente.



El objetivo: La movilización en base a acciones de operación política y estrategia ante las masas de voto cautivo y aumentar los puntos porcentuales que permitan votos, con las circunstancias del consumidor en la incertidumbre de la certeza a favor – LAS NEGOCIACIONES DEL 2012 A CAMBIO DE ESPACIOS PROYECTO EJECUTIVO DESDE 2009( POR ACUERDO POLÍTICO TRAFICAN ESPACIOS ,L RESULTADO ES DONDE ESTA EL PAN EN EL 2018) LA POLÍTICO DE INTERESES DE LOS PERSONAJES DEL PODER PUBLICO Y ADMINISTRATIVO EN LOS GOBIERNOS : Todos ellos ganaron Diputaciones plurinominales ,regidurías, espacios administrativos ,etc. y el pueblo. Los actores intelectuales, PRD (MOVIDIG, GAP, NUEVA IZQUIERDA, etc.). El entierro de avanzada en el 2009- por el grupo Gap ,con Ricardo Moreno y su migración a otro partido con la bendición del poder que los encubo; el resultado de acciones e inacciones de intereses por encima de sus partidos ,visto así como el poder público como medio . El 2015 al 2018 se montan al poder con resultados en base al agravio social y al liderazgo de AMLO .dos años para resolver a morena sus guerras intestinas para su dirigencia con mario delgado con un tecnócrata del sistema con sus aliados de elites.



Habrá un voto oscilante 2021 que puede ser más fácilmente captado por el actor político que sea capaz de atraer, ser aprensivo, ser con identidad propia, pero en situaciones de su economía lesionada ante los embates de desempleo y la inseguridad, donde grandes segmentos sociales están más preocupados en llevar un ingreso para su sostenimiento de su familia y de sus hijos que estudian o también trabajan medios tiempos para el apoyo familiar. En nuestro país la desafección política se hace presente por los desencantos que en ocasiones produce la democracia, al no solucionar del todo los problemas del país, ni disminuir los índices de corrupción o violencia. Por esa razón, en el actual panorama nacional, las instituciones tienen que redoblar esfuerzos para disminuir el desinterés y apatía de los ciudadanos.