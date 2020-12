El fallecimiento de Rolando Castellanos de aproximadamente 63 años fue a causa de un paro cardíaco

La Paz, Mex.-El lamentable deceso del ex alcalde Rolando Castellanos Hernández de aproximadamente 63 años de edad y oriundo de su natal Oaxaca, no fue a causa de COVID-19 como en principio se rumoraba, sino fue un paro cardiaco lo que finalmente le arrebato la vida al ex doble alcalde de la fracción priista de esta localidad partido al que perteneció toda su vida.

El ahora finado de acuerdo a su historial dentro de la carrera política y administrativa, lo llevo a incorporarse en la administración de Ramiro Alvarado durante el trienio 1989-1991, más tarde en los años noventas fundo la organización ’Frente Revolucionario de Organización Ciudadana (FROC) con la que se destacó como un dirigente con poder de convocatoria, al tiempo que también fue el líder del PRI municipal, Rolando Castellanos de igual forma se desempeñó en otros cargos en el partido priista lo que sirviera para abrirle las puertas tiempo mas tarde, para que en el año 2009 alcanzara la silla presidencial municipal durante el periodo 2009-2012 por primera vez y fue hasta el 2016 cuando la sociedad del municipio La Paz le vuelve a otorgar el voto para convertirlo en presidente municipal por segunda vez durante el periodo 2016-2018.