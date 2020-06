El falso Bloque Opositor Amplio

Bien dice Pancho López el filósofo de mi pueblo, que ’más rápido cae un hablador mentiroso que un cojo’ y esto fue precisamente lo que sucedió en la conferencia mañanera desde Palacio Nacional luego de que el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas presentó un misterioso ’documento confidencial’ llamado Rescatemos a México y el proyecto es Bloque Opositor Amplio BOA, cuyo objetivo se supone es promover el desplazamiento de MORENA de la mayoría de la Cámara de Diputados el año entrante y revocar el mandato presidencial en 2022.



Pero gracias a las benditas redes sociales -más rápido que veloz- antes del mediodía, empezó a circular la imagen y la fotografía del director de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación, Omar Cervantes Rodríguez, evidenciado por haber creado el documento, donde se reporta que ’en México hay un Bloque Opositor Amplio (BOA) que busca hacer frente a Morena de cara a las elecciones del 2021, para luego revocar el mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador.’



Como era de esperar la imagen, difundida se convirtió en trendig topic, porque se muestran las propiedades del archivo y se ve el nombre de Omar Cervantes como el autor de dicho documento.



Por la mañana, Jesús Ramírez Cuevas leyó el documento que según fue entregado de manera anónima y se supone que era un simpatizante de MORENA pero que se encontraba ’infiltrado’ dentro del Bloque Opositor Amplio, pero más tarde se supo que en realidad era un funcionario de Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación.



Ya no se supo si como consecuencia de la tremenda exhibida a nivel nacional que involucró al mismísimo presidente de la república, el director de Comunicación Social de Gobernación habría de ser separado del cargo y le darían las ’gracias por participar’.



En el documento que fue leído completo en la conferencia mañanera, se establecen algunas de las estrategias y recomendaciones a seguir por el llamado grupo opositor:



‘Por un lado, potenciar las debilidades y limitaciones de Morena como partido en el gobierno, más las administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa y alejado del presidente de la República.



’Integrar un Bloque Opositor Amplio, BOA, a la 4T donde participen PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México Libre, gobernadores, alcaldes de las principales ciudades, grupos empresariales locales, medios de comunicación comunicadores a fin, redes sociales orgánicas y organizaciones de la sociedad civil.



La estrategia central, es impulsar un bloque opositor amplio para avanzar en dos momentos: ganar la mayoría de la Cámara de Diputados en el 2021, retirar a AMLO de la Presidencia de la República en 2022 mediante la revocación de mandato.’



Además se menciona a los promotores y actores del bloque opositor: ‘Empresarios y asociaciones civiles, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Grupo Monterrey, Femsa, Frenna y Consejo Nacional Ciudadano.



Bloque de gobernadores anti Cuatro T, 14 estados, hasta el momento: Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán y Yucatán.



‘Expresidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón.



‘Bloque de legisladores de oposición, diputados y senadores, grupo de consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigencias nacionales del PRI, PAN, MC y PRD, y México Libre.



‘Medios, comunicadores y encuestadoras. Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso, Nexos, Carlos Loret, Brozo, Ciro Gómez Leyva, Pablo Hiriart, León Krauze, Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Jorge Castañeda, Amparo Casar, Leo Zuckermann.



Aunque algunos de los señalados como protagonistas se deslindaron de formar parte del Bloque Opositor Amplio como se apuntó en el documento, lo cierto es que la mayoría de ellos desde sus respectivas trincheras forman ya un bloque opositor.



Pero en la realidad, no habría porqué espantarse por la existencia de un grupo opositor, puesto que se supone que hasta el momento vivimos en un sistema democrático, en donde precisamente deben de existir partidos políticos, organismos civiles, cámaras empresariales, periodistas y medios de comunición opositores a quienes se encuentren en el poder.



Habría que recordar que en una democracia, existen grupos que no están de acuerdo con las políticas del gobierno y que pueden manifestar libremente sus opiniones.



Aunque vivimos en un sistema presidencialista, en donde desde siempre y aún en la actualidad, es costumbre que nadie se oponga a lo que el primer mandatario piensa o diga. Por eso es que ninguno de los secretarios de estado, se atreve a proponer o decir algo en contra de la manera de pensar del ejecutivo.



Es de sobra conocida la anécdota del presidente Porfirio Díaz, que cuando preguntó alguna vez a uno de sus cercanos colaboradores ¿qué horas son? La respuesta fue: las que usted diga señor presidente.



Por eso es muy alarmante que haya quien empiece a pensar como lo han hecho dictadores en América Latina, que no es posible estar en contra de lo que se piensa, que se tiene que sentir y pensar igual a lo que se le ocurre al mandatario en el poder.



Porque de hecho, aunque no esté constituido formalmente, ya existe un Bloque Opositor Amplio que es el que se manifiesta todos los días en distintas tribunas y medios de comunicación, aunque se pretenda descalificarlo como ’prensa fifi’.



Entre las acciones del BOA se propone centrar el discurso del bloque opositor en dos ejes: desempleo o inseguridad, responsabilizar a la Presidencia de AMLO y de la 4T del ahondamiento de estos dos males del país.



La buena noticia es que se propone hacer -lo que no ha hecho la Cuatro T- que es la contratación de grupos de redes sociales, influencers y analistas para insistir sobre la destrucción de la economía, de las instituciones democráticas y el autoritarismo político del gobierno.



También la contratación de campañas del bloque opositor en medios de comunicación y redes sociales cuestionando los resultados del gobierno, desempleo, pobreza, inseguridad y corrupción.







