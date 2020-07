El fantástico lío de Odebrecht

México es uno de los pocos países de América Latina que no ha tenido algún presidente en la cárcel. El PRI y su nene el PRIAN, a sabiendas de quienes son, se han hiperprotegido a priori. Pero la 4T sea como sea, con todo y la lucha inicua de los chayoteros, de la prensa y fuera de ella, por descarrilarla, podría empezar, a ponerse las pilas como otros países latinoamericanos que castigan con cárcel a sus malos gobernantes. Y si no se puede porque no habría quien cierre la puerta, podría empezar por lo menos a obligarlos a devolver lo robado. ’La venganza no es mi fuerte’ dice y redice AMLO. Pero se contradice porque a la par expresa que ’eso ya no’ y ’que se acabó la impunidad’. Pues adelante, Presidente. Bien que mal, encuerar a todos estos a ojos del mundo es ya en sí un castigo, pero sería larguísimo y costosísimo encarcelarlos y mantenerlos. Evitemos pues la lata legaloide que significaría juzgar a los ’capos’ políticos y sus hordas chayoteras. Pero hay que proponer algo más tangible que la crítica. El amigo Gertz Manero debe hacer algo para quitarles las inmensas cantidades de dinero que se han robado como sabemos a ciencia cierta todos los mexicanos alfabetizados o no. El sueño dorado de muchos que hemos visto a lo largo de los años el asqueroso show del que llamo en un lento libro (porque aún siguen dañando). ’México Neoliberal, Salinas y sus títeres’, sería verlos a todos amarrados dentro de una jaula. Pero es solo eso, un sueño. La democracia para el caso, no es lo máximo. De revoluciones no se trata ya. Basta con las pandemias. Y los ricotes siguen manteniendo a los que quieren regresar a un pasado indigno. Sin embargo, parece que en el horizonte hay una sopa del propio chocolate de los prianistas, que los va a poner cuando menos a parir chayotes a los ca…nijos. SE LLAMA LOZOYA ’LOZOYA negocia beneficiar a su madre, esposa y hermana’, DICE José Antonio Belmont 23.07.2020. Buen motivo sin duda para aceptar regresar a México a platicar con nuestro Fiscal, Alejandro Gertz Manero. ’La investigación que inició la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no contemplaba a Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario. De acuerdo con funcionarios federales, la UIF solo pidió a la Fiscalía General de la República indagar a Lozoya, a su esposa y hermana, por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita’. En el caso del funcionario de Enrique Peña Nieto que fue Lozoya aplicaría, dicen los leguleyos, la fracción V del artículo 256 del Código nacional de Procedimientos Penales: ’Cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio’. Entre nos, quien sabe que quieran decir, pero el caso es que Lozoya es un buen hijo, porque cuando supo que sí se involucraba a su mamá se habló, saltó sobre la ocasión y aceptó venir a platicarnos a México…. ’TODA LA ENCHILADA’, como diría el elegante mister Castañeda que fuera inconcebible Secretario de Relaciones Exteriores de un presidente del PAN: Raúl Olmos dice por su parte: ’Al México Prianista al parecer no le importaba lo que ya se sabía en todo el mundo: ’Odebrecht ya tenía en marcha obras asignadas por dedazo en 2014 en dos refinerías y en un gasoducto con valor superior a los 1 500 millones de dólares, y, a pesar del escándalo global, Petróleos Mexicanos, bajo el mando de Emilio Lozoya, se disponía a darle más dinero. En noviembre de 2015 la empresa brasileña recibió otros 2 400 millones de pesos, equivalentes a 142 millones de dólares al tipo de cambio de esos días. El estrépito de corrupción, que hacía tambalear a gobiernos de una decena de países, no alteraba al gobierno mexicano, que, además de asignar más contratos sin licitación a Odebrecht, ese mismo mes desoyó un exhorto de colaboración de las autoridades de justicia de Brasil para investigar juntos el caso Lava Jato. Los personajes involucrados —hombres muy poderosos— propiciaron un carpetazo anticipado’. ’LOZOYA AUSTIN FACILITÓ CONTRATOS, RATIFICÓ DIRECTIVO DE ODEBRECHT ’, dice (Gustavo Castillo García 23.7.2020): El 15 de marzo de 2017 Luis Alberto de Meneses Weyll, directivo de Odebrecht México, a petición de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), declaró ante el Ministerio Público de Brasil que una vez que Emilio Lozoya Austin asumió en 2012 el cargo de director de Petróleos Mexicanos (Pemex), ’se comprometió a dar su apoyo orientando a la constructora brasileña para cumplir los requisitos técnicos, administrativos y comerciales que la normatividad requería para el otorgamiento de contratos, además, a influir al interior de Pemex para concretar dicha pretensión y así la compañía sudamericana obtuvo el 28 de enero de 2014 por adjudicación directa un contrato por mil 436 millones 398 mil 637 pesos, para obras en la Refinería Miguel Hidalgo, en Tula. ¡Ah! ¿Sí? Pues lo dicho: Si la 4T está al tanto de todo lo que nos defraudaron que se las arregle para exigir a los PRIANISTAS cuando menos devolver lo que robaron, por las buenas o por las malas Y ADEMÁS PUBLICAMENTE. NO obstante la comprensión de la infernal historia que serían tantos y tantos juicios, NO SE TRATA YA NI UNA SOLA VEZ MÁS DE PERDONAR OTRO MEGA ROBAPROA. [email protected]