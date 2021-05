Actopan, Hgo., 05 de mayo de 2021



EL FEMINISMO NO MATA, EL MACHISMO SÍ: ERIKA RODRÍGUEZ



- La democracia necesita civilidad, responsabilidad, honestidad y compromiso, asegura.



’No se asusten. El feminismo no mata, el machismo sí’, afirmó la candidata a diputada de la coalición Va por Hidalgo por el octavo Distrito Local Electoral, ante transportistas de Actopan. Sostuvo que el empoderamiento de las mujeres tiene por objetivo crear y multiplicar políticas públicas con perspectiva de género.



Aseguró que hoy lo que necesita la democracia es civilidad, responsabilidad, honestidad y compromiso.



La abanderada de Va por Hidalgo, coalición que conforman los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Revolución Democrática (PRD) y Encuentro Social Hidalgo (PESH); cumplió una intensa jornada proselitista en Actopan, cabecera del octavo Distrito Local Electoral.



Temprano sostuvo un encuentro con vecinos de la colonia La Floresta. Después acudió a la localidad de Dajiedhi, donde dialogó con integrantes de la coalición de Transportistas de Hidalgo A.C. (COTHAC), para después trasladarse a Boxaxni, una comunidad que se enorgullece de ser cuna de la barbacoa y del ximbo.



En esos lugares, Erika Rodríguez subrayó que sólo se avanza mirando al presente y al futuro y no, como lo hace el gobierno federal, pensando siempre en el pasado. "Las mentiras sólo esconden la ineptitud", dijo.

Tras advertir que para ella la lealtad no es sólo una palabra, sino una forma de vida y de congruencia, subrayó que sin las mujeres no hay democracia.



La aspirante a representar a los municipios de Actopan, Mineral del Chico, San Agustín Tlaxiaca, Atotonilco el Grande, El Arenal y San Agustín Metzquititlán en el Congreso del estado, celebró que hoy la ciudadanía alce la voz y no se quede callada. "La sociedad tiene que estar a la altura de la realidad que hoy vive la nación", explicó.



"Hoy nos está llamando México. Están en peligro nuestras familias y la democracia. Llamó a la unidad en torno a un proyecto de Estado y a defender las grandes causas sociales como un medio para dar mayor bienestar a nuestras familias.

En Boxaxni, Raymundo Vázquez Hernández tomó la palabra para pedir mejoras en la infraestructura de la comunidad, pero también para plantear que, como sociedad, no se siga diciendo "dejémoslo ahí y que lo arreglen otros. (Pidió) Hagámoslo nosotros. Organicémonos y realicemos las gestiones necesarias. Eso es lo que nos toca".



Erika Rodríguez coincidió en que lo peor que se puede hacer es quedarse con los brazos cruzados porque "cuando defiendes a tu familia no te detiene nada".



Por la tarde, en Actopan, Erika Rodríguez realizó un toque de puertas en el Parque Urbano y por la noche se reunió con jóvenes empresarios, emprendedores y profesionistas. "No tengo varita mágica, pero con el acompañamiento de ustedes vamos, expreso mi compromiso de legislar para contar con un marco jurídico que ofrezca certeza y armonía social’.