El Festival Internacional del Graffiti Meeting Of Styles Neza 2020 del 3 al 4 de octubre en el Parque Recreativo Xochiaca: Juan Hugo de La Rosa

NEZAHUALCÓYOTL, MÉX. -Nezahualcóyotl es un municipio abierto a la cultura en todas sus formas y manifestaciones particularmente las que se desenvuelven en el ámbito de la urbanidad, una de ellas es el graffiti, que tiene una repercusión cultural impactante en la vida de los ciudadanos, principalmente los más jóvenes, por ello los próximos días 3 y 4 de octubre se realizará en el Parque Recreativo Xochiaca el Festival Internacional del Graffiti Meeting of Styles Neza 2020, el encuentro más importante de grafitti en todo el mundo, que contará durante esta edición con la participación de 94 de los mejores exponentes, informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García.



En conferencia de prensa, precisó que será más de medio kilómetro lineal de barda perimetral del parque ubicado en avenida Rancho Grande, en la colonia Benito Juárez, el que será intervenido con graffitis en los que se desarrollarán múltiples temáticas por medio de diversas técnicas y estilos con total libertad de expresión, pues no existe ninguna condicionante para los artistas de la lata, por lo que aseguró, el parque se convertirá en una verdadera galería de arte urbano para quien posteriormente guste visitarlo.



Por su parte, Roberto Granados, mejor conocido como Gerso, quien es grafitero desde hace más de 18 años y además organizador del Meeting of Styles México agradeció al gobierno municipal las facilidades para poder llevar a cabo el evento pese a las adversas condiciones que ha impuesto la pandemia de COVID-19, pues de otra manera no podría lograrse el objetivo de crear un foro abierto para que la comunidad internacional graffitera donde pueda darse la comunicación y el intercambio de ideas, trabajos y habilidades.



Lamentó que en esta ocasión no sea posible que el Meeting of Styles (MOS) se abra en su totalidad al público para cumplir con las medidas sanitarias y evitar la propagación del virus, pero celebró que un espacio tan importante y significativo para la población de Nezahualcóyotl sea la sede o el lienzo para los casi cien artistas que sin duda buscarán regalarle a Neza sus mejores piezas y obras, a fin de hacer este espacio recreativo un lugar único al oriente del Valle de México.



El presidente municipal destacó que el MOS es una organización de mentalidad abierta que reconoce la importancia de obtener una nueva conciencia hacia el graffiti y que tiene como objetivo crear un foro de la comunidad internacional de arte para comunicarse, reunirse e intercambiar ideas, trabajos y habilidades, también para apoyar el intercambio intercultural.



Puntualizó que Nezahualcóyotl incluso podría nombrarse cuna del graffiti en México debido a la gran cantidad de artistas en este ámbito que han surgido de la ciudad y recordó que históricamente el Palacio Municipal fue el primer edificio institucional del país intervenido por grafiteros gracias a la anuencia y apoyo de las autoridades locales, quienes afirmó, continuarán apoyando y fortaleciendo las expresiones artísticas de la juventud.



En su oportunidad, Uzzias Martínez Aguilera, titular de la Dirección de Cultura puntualizó que durante la presente administración pública municipal se ha impulsado a los grafiteros locales cediéndoles más y mejores espacios para el desarrollo de su arte, logrando con ello no solo fortalecer la libertad de expresión sino también una nueva imagen urbana que da identidad y embellece a la ciudad.



De la Rosa García indicó que ejemplo de ello son las intervenciones hechas por grafiteros locales e invitados en otros espacios emblemáticos de Nezahualcóyotl, tales como el Centro Pluricultural Emiliano Zapata, la fachada del Centro Cultural Regional Jaime Torres Bodet, así como la barda perimetral del Depósito Vehicular Municipal con murales dedicados a la película Roma de Alfonso Cuarón.



Precisó que el Meeting of Styles, se llevó a cabo por primera vez en la ciudad de Wiesbaden, Alemania, en el año 2002, y desde su creación se ha realizado en las ciudades más importantes de Europa, África, Asia y América, reuniendo desde el 2013 en México a más de mil 470 artistas nacionales e internacionales en diversos eventos realizados en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Durango, Cancún, Tlajomulco de Zúñiga, Playa del Carmen, Acapulco, y ahora orgullosamente Nezahualcóyotl.



Finalmente, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García agradeció a los organizadores del Meeting of Styles 2020 por haber decidido llevar a cabo el Festival en este municipio, al tiempo que les reiteró su respaldo para este tipo de expresiones artísticas, que sin duda resultan de suma importancia para la comunidad artística, los jóvenes y la comunidad en general de Nezahualcóyotl, quienes conocen del valor cultural de este gran esfuerzo.