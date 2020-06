El Fidecine no desaparecerá, reitera Mario Delgado ante la comunidad cinematográfica.



El objetivo de la iniciativa es eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos, afirma Erasmo González.



Se trata de construir una sólida ruta en el desarrollo para la cinematografía nacional, asegura Sergio Mayer.



El diputado Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, reiteró, ante la comunidad cinematográfica del país, el compromiso de no desaparecer el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine).



Durante el parlamento abierto convocado por las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y Cultura y Cinematografía, para analizar, discutir y dialogar sobre el funcionamiento de este fideicomiso, en el marco de la iniciativa para modificar la Ley Federal de Cinematografía, el legislador subrayó en un comunicado que se cumplirán con los compromisos establecidos el pasado 21 de mayo.



En ese sentido, aseguró que se impulsarán los acuerdos que se determinen desde la Secretaría de Cultura con la comunidad cinematográfica y se mantendrá un estrecho diálogo con las entidades y personalidades vinculadas directa o indirectamente con el fondo, para buscar las áreas de oportunidad que permitan mejorar el apoyo a esta industria, especialmente en términos de la nueva normalidad.



’Aprovechemos y legislemos para esta coyuntura de cómo va a ser ahora, de aquí en adelante, después de este virus o hasta que tengamos vacunas, cómo va a ser el tema del cine, de la taquilla, en fin, otros muchos aspectos que esta pandemia nos ha puesto a prueba’, dijo.



En su intervención, el diputado Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública puntualizó que el objetivo de la iniciativa es eliminar la opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos públicos y fomentar la transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad, y que ’el hecho que un fondo se encuentre contemplado en dicha propuesta, no implica que vaya a desaparecer’.



En ese sentido, el legislador de Morena aseguró que no hay duda de la importancia de destinar recursos a la industria cinematográfica, la cual, sin embargo, se enfrenta en nuestro país a diversas problemáticas, ’como la escasez de financiamiento, la gran competencia de las producciones de otros países, la debilidad normativa y la falta de políticas públicas integradas que promuevan la producción’.



Manifestó que la meta es identificar el mejor instrumento para ejercer los recursos de la manera más eficiente posible sin afectar al sector cinematográfico y ’este ejercicio democrático nos permitirá conocer a profundidad el funcionamiento, las fortalezas y debilidades del fondo’.



Por su parte, Sergio Mayer Bretón, presidente de la Comisión de Cultura, puntualizó que para fortalecer y robustecer la industria cinematográfica del país se acordó con la comunidad cinematográfica mantener el Fidecine, realizar trabajos de parlamento abierto a fin de mejorar el presupuesto público destinado para el sector en el ejercicio fiscal 20-21, y mantener los esfuerzos que ha realizado este órgano legislativo, a través de la Subcomisión de Cinematografía, para modernizar la Ley Federal en la materia, así como apoyar el trabajo desarrollado en el IMCINE, en la comunidad cinematográfica y los acuerdos con esta comunidad.



’Como presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, nuevamente manifiesto aquí el propósito que nos une y nos reúne con la comunidad cultural cinematográfica, que es el de construir una sólida ruta en el desarrollo de este sector fundamental de la cultura en México’, dijo el diputado de Morena.



El encuentro virtual contó con la presencia de María Novaro Peñaloza, directora del IMCINE; Mónica Lozano Serrano, presidenta de la AMACC; Fernando de Fuentes Sainz, presidente de la CANACINE; del cineasta José Antonio Cordero, del MOCCAM; así como del director y guionista Guillermo del Toro; del productor Nicolás Celis; del actor Gael García Bernal; de la productora Inna Payán; del director Jorge Ramírez Suárez y de la directora Natalia Beristáin Egurrola, quienes coincidieron mantener el fondo y destacaron las aportaciones de la industria para la economía y cultura de México.