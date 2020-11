El fin de semana participaré en la reunión virtual del G20; hablaré sobre pandemia y crisis económica: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 18, NOVIEMEBRE, 2020, 12:08 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció en su conferencia de prensa en Palacio Nacional que participará en una reunión virtual del G20, junto con 20 líderes políticos, en la que hablará sobre la pandemia de coronavirus y la crisis económica que ha causado la emergencia sanitaria.



El Mandatario anunció que este encuentro es una de las razones por las que canceló su gira por Nayarit y Sinaloa, ya que tendrá dos participaciones en él.



’Aprovechar para decir que sábado y domingo sí vamos a hacer la gira, nada más que no va a ser Nayarit y Sinaloa, queda pendiente. ¿Por qué razón? porque voy a participar en teleconferencias en un encuentro del G20, de jefes de Estado de 20 naciones, y voy a hacer dos presentaciones, una el sábado y otra el domingo’, declaró.



El Presidente dijo que, debido a la modalidad remota, se deben respetar los horarios de la reunión pactados, ya que su participación se llevará a cabo de 07:00 a 09:30 horas el sábado. ’Me corresponde hablar también el domingo sobre la problemática mundial, lo que tiene que ver con la pandemia, con la crisis económica mundial’, dijo.



Sin embargo, aseguró que este encuentro no limitará sus giras, que ha cambiado para acudir a Puebla, ya que no pudo asistir a la conmemoración del centenario de Venustiano Carranza; allí, evaluará el avance de los programas sociales.



El domingo, luego de su segunda participación en el G20, el Presidente supervisará los avances de las obras del Tren Toluca- Ciudad de México, y acudirá a Texcoco. Especificó que todos los eventos se llevarán a cabo con poca asistencia y respetando las medidas de salud.



’Ese es el motivo que cancelo Nayarit y Sinaloa, no podría ir y regresar, no habría tiempo para eso. No vamos a poder tener muchos actos, es uno y con muy poca participación de ciudadanos, por la pandemia’, aclaró.



NO HEMOS PODIDO DETENER LA VIOLENCIA, HOMICIDIOS SON LA MAYOR DUFICULTAD



El Ejecutivo federal reconoció que su gobierno no ha logrado detener la violencia que sufre el país y aceptó que los homicidios dolosos son los delitos que han representado una mayor dificultad para su administración.



Aseguró que se continúa enfrentando la violencia que heredó por las malas políticas públicas, quienes, dijo, combatieron al crimen sólo con el uso de la fuerza, ’incluso declarando una guerra’.



’Estamos garantizando la paz y la tranquilidad, por eso no hemos podido detener como quisiéramos la violencia, hemos avanzado, pero nos falta’, aceptó.



En este sentido, reconoció que el homicidio doloso es el delito que más dificultad ha tenido su gobierno para combatir, pues la mayoría de ellos están relacionados con la delincuencia organizada.



Reiteró que uno de los casos más preocupantes es Guanajuato, cuyo nivele de crecimiento económico es uno de los más grandes del país, pero también lo es el de la violencia, debido a que se dejó crecer y arraigar a los grupos delincuenciales.



’Lo dije hace unos días, se dejó arraigar a grupos de la delincuencia, hubo, si no contubernio, impunidad. No se atendió el problema y creció mucho desde abajo, desde las colonias, en los municipios. Enfrentarlo está llevando tiempo, nos está costando trabajo pero estamos dedicados a eso’, agregó.



Aseguró que una parte fundamental de la estrategia de seguridad es asegurarse que no haya vínculos entre funcionarios y la delincuencia, además de privilegiar los programas sociales y dar oportunidades a los jóvenes, pues destacó que, además del bienestar material, es necesario buscar una mejoría en las condiciones sociales y espirituales de los ciudadanos.



’Que no haya vinculación de la delincuencia, que no se vendan las plazas, que no se proteja a la delincuencia desde los gobiernos municipales, estatales, del gobierno federal, que se marque bien, que se pinte bien la frontera entre delincuencia y autoridad’, dijo.



NO AMENAZAMOS A NADIE PARA EL REGRESO DE CIENFUEGOS



El Presidente dejó en claro que su gobierno no amenazó a nadie para negociar y lograr la repatriación sin cargos del ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos.



Además, insistió en que México expresó por la vía diplomática su inconformidad con las acciones tomadas por Estados Unidos contra el ex funcionario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto sin dar aviso a las autoridades nacionales.



’Ahora están diciendo que amenazamos con expulsar a los agentes de corporaciones extranjeras, no amenazamos a nadie, lo único que hicimos fue por la vía diplomática expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien y se resolvió en esta primera instancia el problema, ahora la fiscalía va a llevar a cabo la investigación’, aseveró.



Afirmó que la cooperación continúa con el gobierno de Estados Unidos y su departamento de justicia porque en ningún momento se ha tenido la intención de romper las relaciones. Sin embargo, remarcó que es necesario que se cumplan los acuerdos y haya respeto mutuo, lo cual debió quedar claro con el caso Cienfuegos.



’Y vuelvo a decirlo, esto se ha entendido muy bien durante la administración de Donald Trump por haber actuado siempre con respeto a nuestra soberanía, en ningún caso han actuado agentes extranjeros sin consentimiento de nuestro gobierno’, puntualizó.



• Comentó que se aplicará la ley por parejo en México y no habrá impunidad en este ni en ningún otro caso. Pero se pronunció para que en México no se acepte que se fabriquen delitos porque es ’una injusticia juzgar a inocentes’.



’No porque se trata de agencias o instancias judiciales de otros países ya ellos son los poseedores de la rectitud y de la justicia, esto se fue creando porque no estaban a la altura las autoridades de México y se fue creando esa idea de que allá sí, aquí no, allá sí los castigan, aquí no los castigan.



Reiteró su llamado a los mexicanos a que tengan confianza en las autoridades nacionales porque no se está haciendo ninguna práctica similar a gobiernos anteriores de justicia selectiva o impunidad.