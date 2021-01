El fin se acerca

El final de los tiempos se acerca. La sexta gran extinción en masa en la historia de la tierra, supondrá el colapso del ecosistema entero ocasionando la muerte de casi la totalidad de los animales y plantas y tras ellos, el fin de la civilización humana tal y como la conocemos hasta ahora. Las destrucciones anteriores fueron causadas por fenómenos naturales como la caída de meteoritos y la erupción de volcanes gigantes. La quinta destrucción en masa, tuvo lugar hace 65 millones de años, y provocó la desaparición de los dinosaurios y casi todo sobre la Tierra; ahora nosotros somos la causa y será la única en que los humanos hemos participado y también la más rápida. Las anteriores aún y a pesar de lo destructivo de los desastres naturales, requirieron de miles de años para acabar con todas las especies. A los humanos nos bastaron 150 años para que la tasa de desaparición de nuestra fauna se incrementara de mil hasta 10 mil veces más rápida que los últimos 60 millones de años.



Las señales son claras, pero nos rehusamos a verlas. Son 320 especies de aves las que han desaparecido desde el año 1500 a la fecha; miles de especies de animales y plantas se han extinguido a una tasa del 28 por ciento y hoy día, una tercera parte de toda la vida en la Tierra está en peligro o amenazada por los humanos. En el pasado, solía decirse que los únicos que sobrevivirían al fin del mundo eran los insectos. Hoy los bichos y toda forma de insectos estamos atacándolos con insecticidas y pesticidas causando el descenso del 67 por ciento de los invertebrados, los cuales en los últimos 35 años han caído en un 45 por ciento su población. Como sabemos, los insectos son responsables del 75 por ciento de los procesos de la polinización que al final de la cadena nos proveen los alimentos.



Todo esto lo hemos logrado en lo que llamamos con orgullo La era moderna. En las eras pasadas, el crecimiento de las nuevas especies crecía a tasas más rápidas que la desaparición de otras formas de vida, proceso que ahora se ha invertido. Hoy los seres humanos somos la única especie que ha doblado su presencia en la Tierra pasando en solo cuatro décadas de 4 mil millones a más de 7 mil millones. Preocúpese, pues lo anterior no es el guion de una película o la reseña de un libro de ciencia ficción de escritores como Isaac Asimov, Julio Verne, H.G. Wells o Arthur C. Clarke. La información es un extracto de un artículo científico publicado por la revista Science y escrito por el destacado investigador mexicano Roberto Dirzo, profesor de Biología de la Universidad de Stanford y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.



Bajo el título Fauna en desaparición, la publicación tuvo en su tiempo muy poco eco. En la publicación de Science, además de enumerar datos escalofriantes, Dirzo destaca los peligros inminentes de la reducción masiva de especies y lanza una alerta, un llamado angustiante para detener la deforestación, el cambio climático y la dilapidaciónde nuestros recursos naturales.



Hoy vivimos en la Defaunación del Antropoceno, término utilizado por científicos para nombrar la era actual. El primer vocablo es un símil de deforestación. El segundo sustituye al de Holoceno, la actual época del periodo Cuaternario en la historia terrestre, debido al significativo impacto global de las actividades humanas sobre los ecosistemas terrestres. De continuar con esta reducción masiva de especies de flora y fauna, la Tierra estaría a solo 100 años de llegar a un punto de inflexión, el punto de no retorno, los primeros días de la sexta extinción masiva del planeta, algo que ni aún la imaginación de los escritores de ciencia ficción llegó a plantearse como un escenario posible, ni siquiera el gran Isaac Asimov que afirmó que Sólo hay una guerra que puede permitirse el ser humano: la guerra contra su extinción. No contó jamás con la capacidad destructiva que sobre el único lugar en todo el Universo en donde floreció la vida: la Tierra, ha tenido el único ser inteligente que apareció en 4 mil 500 millones de años de historia: El hombre.