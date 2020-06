El FOEM recomienda lectura de obra poética de mujeres poco conocidas

Invitan a acercarse a la lectura a través de las cápsulas informativas de #NovedadesEditorialesEnVozDeSusAutores.



Toluca, Estado de México, 6 de junio de 2020. Desde el inicio de la contingencia sanitaria, la Secretaría de Cultura y Deporte emplea las redes sociales como un puente de unión entre la cultura, la lectura, el arte, la creatividad y el deporte con el público mexiquense y de muchos estados y países que siguen #CulturaEnUnClick.



Como parte de esta iniciativa, la dependencia estatal promueve el acercamiento del público con las novedades del Fondo Editorial del Estado de México (FOEM), con el objetivo de promover la lectura desde casa a través de #NovedadesEditorialesEnVozDeSusAutores, programa de cápsulas informativas que ofrece la posibilidad de conocer y enamorarse de los títulos que ahí se presentan.



En esta ocasión, Afhit Hernández Villalba, Doctor en Letras Mexicanas por la Universidad Nacional Autónoma de México, participa en este programa digital con su obra ’El sonido de la luz cuando se aleja’, ganadora de la mención honorífica en el Concurso Internacional Sor Juana Inés de la Cruz, llevado a cabo en 2019.



En entrevista con Afhit, compartió que su obra es una ’construcción poética que hice después de la lectura de unos libros que me encontré en la biblioteca donde trabajo y que me parecieron hermosísimos, de unas mujeres poetas, escritoras del siglo XI DC.



’Ellas fueron escritoras cristianas, una de ellas es una santa y a partir de ellas y de la hermosa lectura de sus obras, hice una especie de mapa poético, dándole voz a cada una de ellas’, refirió.



Dividida en cuatro partes, en este título se puede conocer la obra poética de Hildegarda de Bingen, quien, además de escritora, fue compositora, filósofa, médica, científica, líder monacal, mística y profetisa alemana.



Matilde de Magdeburgo, también santa de la Edad Media, quien escribió, siendo muy joven, ejercicios espirituales y cuya poesía y narrativa se funden en un precioso libro en el que, mediante figuras alegóricas como amor, alma o fidelidad, relata su relación mística con Dios.



La tercera parte del libro habla de Santa Tatiana, diaconisa acusada en el periodo romano por practicar el cristianismo, y quien después de presenciar la muerte de su padre, fue ejecutada.



’Ella no escribía, pero en mi obra la tomé como un motivo estético de la poesía’, apuntó Hernández Villalba.



’La cuarta parte del libro es mi voz poética y la llamé el hambre de la luz, porque la luz representa la necesidad espiritual y mística que todos los seres humanos experimentamos y necesitamos en algún momento de nuestra vida’, apuntó el escritor.



’Me parecen historias singulares, extraordinarias, y me parece que lo que tenían qué decir y la belleza de sus palabras, merecían un eco’, concluyó Afhit Hernández.



Ésta y más recomendaciones del FOEM están disponibles en las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deporte, Facebook, Twitter e Instagram: @CulturEdomex, y en @CEAPEFOEM, además de que el material puede ser descargado en https://ceape.edomex.gob.mx/fondo_edomex.