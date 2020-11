El fortalecimiento de las alianzas electorales, permitirá tener un candidato competitivo a la gubernatura: Mario Moreno

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 20 noviembre 2020.-Al reunirse con transportistas de Acapulco, el Contador Público Mario Moreno Arcos les propuso la creación de un Instituto del Transporte del estado de Guerrero, así como la reconversión de las unidades del transporte público, a fin de cuidar el medioambiente, lo que fue recibido con agrado por los representantes de este sector de la población.

El precandidato priísta a la gubernatura del estado Mario Moreno Arcos, se pronunció porque la alianza electoral PRI-PRD busque alianzas de facto con otros institutos políticos para fortalecer la unidad y consolidar el proyecto político para impulsar a un candidato fuerte y competitivo por la gubernatura del estado, y descartó que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que está al frente del poder público federal, sea un instituto político invencible.

El ex secretario de Desarrollo Social en el estado hizo votos porque su partido explore más a fondo la posibilidad de establecer una alianza de facto con el Partido Acción Nacional, pero también buscar a otros institutos políticos que fortalezcan la unidad y salga adelante el proyecto que impulsan por la gubernatura del estado.

Pero también resaltó que otra alianza importante es la que se establezca con la sociedad, ’que será fundamental para transformar juntos al estado de Guerrero y mejorar los niveles de vida de los guerrerenses’.

’Necesitamos tener una gran alianza con todos los guerrerenses en favor del estado. La alianza a la que convoco a la población no sólo es para ganar por ganar, sino para que juntos transformemos al estado cuyos habitantes merecen vivir mejor, apuntó Moreno Arcos.

Mario Moreno dijo que es un guerrerense que viene desde abajo ’por lo que sé lo que les duele a los guerrerenses, por lo que tengo bien claro lo que debe de hacerse’.

Manifestó su confianza de que se logrará no sólo la unidad en el exterior ’sino también al interior del PRI y del PRD, ’para consolidar este proyecto político y sacar un candidato fuerte y competitivo por la gubernatura del estado’.

El también ex presidente municipal de Chilpancingo ofreció su experiencia a los guerrerenses, ’que he construido a través de los años y de los diversos cargos que he tenido, así como mi honestidad, trabajo y humildad’.

Por las condiciones en que se encuentra esta entidad, Guerrero debe ser gobernado por un guerrerense que lo conozca. ’Quien vaya a gobernar este estado debe conocerlo y haberlo recorrido, para darse cuenta que es una entidad marginada y pobre que requiere del apoyo incondicional del gobierno federal; lo que Guerrero requiere son recursos económicos, y lejos de hacer propuestas inviables esta entidad requiere inversión de recursos a través del gobierno federal, y realizar acciones y mejores alternativas de desarrollo’, indicó.

Destacó que uno de sus proyectos es el establecimiento del tren bala que cubra la ruta México-Acapulco, que permitirá modernizar al estado y potencializarlo, pero además será un gran detonador para el desarrollo de diversas actividades.