El fútbol femenil en lista de espera

A seguir entrenando! Con diferencia del fútbol varonil de la Liga MX que ya tiene fecha de inicio para la actividad la competencia en la Liga femenil tendrá que esperar más tiempo. Tentativamente se tiene programado que comience su campeonato para el próximo mes de agosto. Lo anterior genera que tengan más semanas de pretemporada.



Vale la pena recordar que la Primera División Femenil de México surgió el 5 de diciembre de 2016 con el objeto de fortalecer el fútbol femenino en nuestro país. Los equipos participantes tienen 21 jugadoras de categoría sub 23, con cuatro elementos complementarios de menos de 17 años, y dos de categoría libre, destacando que todas las jugadoras son de nacionalidad mexicana, además esta Liga cuenta con un total de 18 equipos.

Esta competencia con el correr de los años se ha fortalecido, aunque aún está lejos de las ligas más competitivas del mundo como son las de Estados Unidos y la de España. En México el esfuerzo por sostenerla y mejorarla no ha sido fácil para los clubes que las patrocinan. Al vivir en un país con un alto grado de ’machismo’ provoca que el aficionado lamentablemente no le dé el valor que se merece esta competencia. Cierto que hay ciudades, como Monterrey, donde el aficionado se ha volcado en apoyar a las chicas.

Inclusive el año pasado existió el rumor que está Liga desaparecería. La razón es que varios equipos ya no veían rentable participar en el torneo. Entre ellos estaban Chivas, Atlas, Cruz Azul y Necaxa. No sólo por los bajos salarios que perciben las jugadoras, sino por todos los costos que genera la logística de los traslados. El plantel más afectado por todo esto son los Xolos de Tijuana, quienes en el correr del año deben visitar ocho veces el centro de México, viajes que además de largos son muy costosos.

Después de varias pláticas y negociaciones se logró que la Liga se mantuviera en pie. Para mala suerte, no se consideraba que en este año 2020 la pandemia del Coronavirus afectara mundialmente a todo el sector deportivo. Por lo pronto, las futbolistas deberán esperar un par de semanas más para arrancar su competición con la confianza de que, como estaba programado, año con año continúen creciendo.