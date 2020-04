El futbolista con calidad se ganará un lugar, asegura Enrique Bonilla

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, descartó que con la desaparición del Ascenso MX aumente el desempleo entre los futbolistas en México, pues quien tenga calidad podrá ganarse un lugar.



"En la liga, si tienen la calidad pueden encontrar espacio, o se pueden ir a Panamá o a donde su calidad los lleve para ser contratado, la realidad es que las plazas no van a ser disminuidas, yo creo que se van a incrementar y va a haber más plazas", dijo.





El directivo manifestó que como en todos los ámbitos de la vida, el que muestre capacidad tendrá la posibilidad de ganarse un sitio en algún equipo y quien no deberá ser sustituido. Si tienes la calidad vas a ser parte del negocio, si no la tienes le darán las gracias y van a traer a uno más joven".



Debido a problemas económicos, la semana pasada, Bonilla anunció la desaparición del Ascenso MX, así como del ascenso y descenso por los próximos cinco años, para darle paso a una Liga de Desarrollo.



Dicha situación fue rechazada por el gremio de la División de Plata, que busca evitar esta situación al considerar que terminan con fuentes de empleo y evitan el desarrollo del futbol mexicano.