El GEM aclara que es desperdicio industrial la estructura que se encontró en el periférico

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 6 de mayo de 2021. La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México a través de la Junta de Caminos, aclaró que la estructura metálica que se detectó la mañana de este jueves sobre los carriles centrales del bulevar Manuel Ávila Camacho en la colonia Valle Dorado, no forma parte del puente vehicular, ni de ningún anuncio espectacular de la zona.



Dicha estructura fue reportada por las autoridades alrededor de las 07:00 horas, quienes determinaron que se trataba de desperdicios industriales que eran transportados por un camión de carga.



Cabe aclarar que el chofer de la unidad responsable no pudo ser detenido, por lo que se desconoce su paradero; sin embargo, la Semov solicitará el apoyo de la Secretaría de Seguridad para localizar a través de las cámaras de C5 el destino del camión, ya que deberá responder por los daños ocasionados a la cinta asfáltica.



El Organismo estatal puntualizó que el puente vehicular no sufrió daños y opera con normalidad.



Explicó que por el tamaño y tonelaje del material, se tuvo que utilizar una grúa de grandes dimensiones para poder retirar la estructura, solicitando el apoyo de la Secretaría de Seguridad y de la policía municipal de Tlalnepantla, para garantizar la seguridad de los miles de automovilistas que transitan la vialidad.