El GEM activa Fase 1 del Programa Emergente Invernal para atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas por Partículas

Registran entre en la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre de 2020, concentraciones elevadas de partículas PM2.5.

•Ocasionan niveles dentro del rango de calidad del aire ’muy mala’, para esas zonas.



Metepec, Estado de México, 25 de diciembre de 2020. La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México (SMA), a través de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica (DGPCCA), informa que se activan acciones en Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por partículas en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco.



Hoy 25 de diciembre de 2020, a las 08:00 horas se registró un valor máximo de 181 puntos del Índice de Calidad del Aire de partículas PM2.5 (130.0 microgramos por metro cúbico), en la estación de San Mateo Atenco (SM), en el municipio de San Mateo Atenco.



Durante las actividades propias de las festividades de la Navidad, en la noche del 24 y la madrugada de este 25 de diciembre, se registraron concentraciones elevadas de partículas PM2.5, ocasionando que se alcanzaran niveles dentro del rango de calidad del aire ’muy mala’, para las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco.



Lo anterior se explica por eventos extraordinarios como las fogatas y la quema de pirotecnia, propias de la tradición de la celebración de Navidad, así como la presencia de inversión térmica y condiciones meteorológicas adversas para su dispersión.



Las acciones en Fase I por partículas suspendidas fracción PM2.5 se activan en cumplimiento al Acuerdo por el que se establece el Programa Emergente Invernal para la Atención de Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco, publicado el 22 de diciembre de 2020, en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno.



El Gobierno del Estado de México emite las siguientes medidas y recomendaciones para proteger la salud de la población mientras se mantengan niveles altos de contaminación.



Para mantenerse informados sobre el estado de la calidad del aire en el Valle de Toluca pueden visitar el sitio web: http://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire.



Los ciudadanos de dichas zonas deben evitar salir a la calle y de llegar a hacerlo provilegiar uso de mascarillas o cubrebocas para disminuir la respiración de contaminantes.



Evitar utilizar los vehículos para prevenir zonas con alta circulación vehicular, en especial durante las horas pico de tráfico.



Deberán permanecer en ambientes interiores y limitar el tiempo de actividades al aire libre, principalmente los grupos sensibles como niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares.



Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo; así como hacer ejercicio al aire libre a cualquier hora del día, ya que estas actividades pueden incrementar la dosis de contaminantes inhalados.



En caso de contar con aire acondicionado en oficina, hogar o automóvil, se recomienda utilizarlo en modo de "recirculación’, así como mantener puertas y ventanas cerradas.



Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, se recomienda no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales y no fumar.



Se recomienda incluir en la dieta frutas y verduras que contienen antioxidante, ya que pueden ayudar a mejorar las defensas y prevenir efectos ante la contaminación.



Procurar mantenerse en lugares cerrados y con ventanas y puertas cerradas para evitar molestias en ojos, garganta y nariz.



Para prevenir altas concentraciones de contaminantes, el Gobierno del Estado de México recomienda a la población evitar la quema de juegos pirotécnicos, de leña, de fogatas y de llantas, reducir el uso del vehículo particular y la acumulación de residuos y combustibles que puedan encenderse con facilidad y generar quemas.



Además de revisar y reportar fugas de gas de manera inmediata a la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México: 722 214 2692 o al Centro de Atención Telefónica: 01-800-6969-696.



Reportar cualquier tipo de incendio de manera inmediata al Centro estatal y Combate de Control de Incendios Forestales: 56-30-53-60, en la Comisión Nacional Forestal: 55-54-06-12, 26-15-00-42, 01-800-80-77-100, en el Heroico cuerpo de Bomberos: 068, en Centro de Comando PROBOSQUE al 01-722-878-98-58 o en Emergencia: 911.



La industria federal y local deberá suspender las actividades de combustión relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales, así como fuentes fijas de la industria manufacturera de competencia federal o local que tengan equipos de combustión, procesos o actividades que generen partículas reducirán el 40 por ciento de sus emisiones de partículas.



Deberán suspender las actividades de las concreteras (fijas o móviles) que no cuenten con equipo de control de emisiones.



En materia de restricciones en servicios, deberán suspender las actividades de construcción, remodelación, demolición y movimiento de tierras, con excepción de los rellenos sanitarios, así como toda actividad de explotación de bancos de materiales pétreos.



Deberán también suspender las actividades de movimiento de materiales generadores de partículas a cielo abierto en establecimientos de materiales de construcción (arena y grava), al igual que actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón y que no cuenten con equipo de control de emisiones.



Las autoridades de salud, en el ámbito de sus competencias, difundirán las recomendaciones de protección. El mando forestal estará encargado de intensificar la vigilancia y el combate de incendios en las zonas rurales.



Estarán prohibidas prácticas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal, donde se realicen quema de materiales y residuos.



La autoridad competente informará a los productores de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales que deberán reprogramar la cocción de sus productos.



La estructura responsable realizará operativos para decomiso de juegos pirotécnicos ilegales en mercados y bodegas, asimismo, promoverá con autoridades auxiliares la reducción de quema de los mismos.



Se deberán suspender actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana del gobierno local correspondiente que generen emisiones fugitivas de partículas (movimiento de tierra, excavaciones, mantenimiento a jardines y camellones, entre otros), con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.



Se deberán suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes, así como la detección y sanción de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen materiales.



Es imprescindible la coordinación con las autoridades ambientales municipales para que en el ámbito de su competencia supervisen el barrido húmedo de calles y avenidas con agua tratada, así como las obras inconclusas con el fin de evitar dejar material de construcción en calles y vialidades.



Asimismo, se deben emprender campañas de limpieza de basura y de vigilancia en áreas susceptibles a incendios, así como operativos para evitar el encendido de fogatas y la quema de llantas u otros residuos.



Evitar la quema como método de preparación del terreno o para eliminar los restos de la cosecha.



Dar visto a tránsito estatal y municipal a fin de agilizar la circulación vehicular en horas pico y en días de plaza, así como la supervisión de pavimentación y bacheo en horario con menos afluencia de personas y vehículos.



Hoy a las 15:00 horas se emitirá un comunicado informativo con la evaluación de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.



Se exhorta a la población mexiquense a seguir apoyando en la reducción de emisiones contaminantes, sobre todo en la quema de juegos pirotécnicos, de leña, de llantas y de fogatas, disminuir el uso del automóvil, brindar mantenimiento a sus vehículos automotores y tomar medidas para reducir la contaminación del aire en industrias, comercios, servicios y en el hogar.



La Secretaría del Medio Ambiente se mantiene atenta a la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST).



Para más información sobre el Programa Emergente Invernal para atender Contingencias Ambientales Atmosféricas, se sugiere consultar la siguiente página web: http://proaire.edomex.gob.mx./bibliografia