El GEM anuncia examen complementario de educación media superior en próximo 23 de septiembre

Pueden aplicar personas que tengan concluida la Educación Básica a nivel secundaria.

• Convocan también a jóvenes que tuvieron complicaciones en su primer examen, que no realizaron el trámite o que dejaron inconcluso el pre-registro.



Toluca, Estado de México, 9 de septiembre de 2020. El Gobierno del Estado de México convoca a las personas que tengan concluida la educación básica, hasta nivel secundaria, y deseen continuar sus estudios, a participar el próximo 23 de septiembre en la segunda ronda del Examen Complementario del Concurso de Asignación a la Educación Media Superior, en 103 municipios.



A través de la Secretaría de Educación, la administración estatal informó que también se efectuará el examen complementario a quienes tuvieron complicaciones en la primera aplicación, realizada los días 3 y 4 de septiembre.



Brindar oportunidades de estudio a las y los jóvenes de la entidad es parte de la política educativa del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, y, en este sentido, el Secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, expresó que esto es para que ningún joven mexiquense se quede sin estudiar, por ello se hace una segunda convocatoria.



Las personas que no hayan realizado el trámite, o lo dejaron inconcluso realizando sólo el pre-registro, tienen la oportunidad de concluirlo en línea del 10 al 14 de septiembre, en la página http://ingresoms.edugem.gob.mx. Sólo podrán concursar en los planteles que cuenten con espacios disponibles y que están enlistados en la página.



Para ello, será necesario que acudan al plantel seleccionado como primera opción los días 10 y 11, o 14 y 15 de septiembre, para formalizar el registro, realizar el pago correspondiente, además de confirmar el día y la hora en que aplicarán la evaluación, los horarios de atención en escuelas de un solo turno serán de 9:00 a 14:00 horas, mientras que las de doble turno atenderán de 9:00 a 17:00 horas.



Los aspirantes no seleccionados en el Examen de Admisión de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que hayan elegido en sus opciones educativas, alguna escuela del Gobierno estatal, podrán obtener un lugar sin tener que realizar examen de admisión y deberán corroborar la ubicación de los planteles elegidos ya que no habrá cambios.



Cabe aclarar que para su asignación se tomará en cuenta el puntaje obtenido en la valoración de la UAEM.