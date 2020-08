El GEM apoya a empresarios con la obtención de dictamen único de factibilidad

Fortalece Edoméx captación de inversiones y la generación de nuevos empleos.



Toluca, Estado de México, 11 de agosto de 2020. Con el objetivo de incentivar la inversión en la entidad, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH), acelera la implementación de diversas acciones para que las y los empresarios mexiquenses puedan invertir con agilidad y certeza jurídica, lo anterior, pese a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el Edoméx.



En ese sentido, la Comisión de Factibilidad del Estado de México (Cofaem), continúa con la tramitación y entrega del Dictamen Único de Factibilidad (DUF), para fortalecer la captación de nuevas inversiones.



Este documento, de carácter permanente, garantiza que los negocios de los micro, pequeños y grandes empresarios operen con apego a la legalidad, lo que reduce riesgos y garantiza la seguridad de sus inversiones.



Un ejemplo de ello es Óscar Riquer, quien recibió su documentación para poder operar una casa de empeño, por lo que destacó que ahora cuenta con la certeza jurídica para generar recursos para su familia y para sus trabajadores.



El emprendedor mexiquense resaltó la importancia de cumplir con los requisitos solicitados por el Gobierno del Estado de México para reducir los tiempos de entrega del DUF.



’Creo que el éxito que tuvimos para que lo pudiéramos obtener lo antes posible, fue que fuimos muy muy ordenados y muy precisos, exactamente lo que estaba pidiendo cada una de las dependencias para poder cumplir, entonces estamos muy contentos con obtenerlo finalmente’, afirmó Riquer.



En ese sentido, recordó que su idea de negocio surgió luego de hacer una evaluación sobre varios giros, y optó por una opción que permitiera a la gente obtener recursos económicos mediante una garantía prendaria, principalmente en apoyo a las personas que no cuentan con la posibilidad de tener un crédito bancario.



El empresario mexiquense enfatizó que poner en operación su negocio implicó un arduo trabajo y la inversión de varios años de ahorro, la cual hoy se consolida derivado de la obtención de su Dictamen Único de Factibilidad.



’Tuvimos que hacer un ahorro aproximadamente de unos tres años, porque no es poco y realmente estuvimos haciendo un estudio de mercado, vimos las necesidades que hay en la zona, y eso fue lo que nos motivó a finalmente a iniciar con este negocio’, destacó.



Cabe mencionar que el Estado de México es una entidad que se caracteriza por su competitividad empresarial para atraer inversiones que permitan la activación económica y la generación de empleos.



’Esperemos que si el negocio va fluyendo, va creciendo, podemos abrir otras sucursales y empezar a aumentar empleos’, detalló Óscar, quien celebró que su DUF sea de carácter permanente, pues esto además de ahorrarle tiempo y costos de traslado, le garantiza que su patrimonio está protegido y no necesita renovar su documento año tras año.