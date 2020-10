El GEM apuesta emprendimiento para fortalecer la economía estatal

Recibe FERSO impulso del Gobierno estatal para ampliar su presencia en el mercado.



Toluca, Estado de México, 18 de octubre de 2020. El Gobierno del Estado de México apuesta por el emprendimiento y el impulso de este sector como un medio para fortalecer la economía y generar, a través de mesas de negocios, la colocación de productos hechos por manos mexiquenses en estantes de grandes cadenas comerciales, incluso internacionales, afirmó la empresaria Tania Fernanda Ocampo Núñez.



La propietaria, junto con su hermana y sus padres, de la empresa Ferso, fabricante del champú de cacahuananche ’Arcelia’, indicó que, con apoyo del Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la Dirección de Comercio y el Instituto Mexiquense del Emprendedor (IME) ha tenido asesorías, acompañamientos, financiamiento para equipo y participación en ferias.



’El Estado de México, ciertamente ha apostado muchísimo por el emprendimiento, por todos nosotros como emprendedores, y ha generado esta comunidad, muy bonita que nos ha ayudado a compartir no sólo experiencias, sino también proveedores’, dijo.



Con 30 años en el mercado, Ferso logró, gracias al respaldo estatal, su diversificación y ahora produce desde gel antibacterial, ungüentos, productos de limpieza para el hogar, así como champú, además de tener contemplado su crecimiento con la importación de materias primas y la venta en tiendas internacionales, con el respaldo del Gobierno del Estado de México.



’Siguen apostando mucho por la difusión de nuestros proyectos y productos, también por ayudarnos a generar estas mesas de negociación que nunca nadie lo había hecho, normalmente tú vas y tocas la puerta y normalmente está cerrada, ésa es de las cosas más importantes que hace el Estado de México, ese esfuerzo de cruzarnos con cadenas comerciales’, agregó.



Refirió que como resultado de estas mesas de negocios ya vende a dos cadenas, Soriana y Súper Kompras, en tanto que derivado de su participación en Expo ANTAD & Alimentaria, está en pláticas con otra cadena nacional, además de estar presente en la Tienda Estado de México, en la plataforma de Mercado Libre que impulsa el Gobierno estatal.



Precisó que la comunidad emprendedora ha tenido en el Estado de México, el respaldo de sus autoridades, lo cual les ha permitido su crecimiento y fortalecimiento, además de que, mediante gestiones, abrió negociaciones con firmas en el mercado de abasto como Home Depot y Walmart.



’El Gobierno, a final de cuentas, es una pieza más del rompecabezas de ser emprendedor. Sí te ayuda bastante porque es financiamiento, es asesoría, es esta parte que les comentaba de networking, con toda la comunidad que se genera y obviamente, pues es mucho más sencillo’.



Expresó que cada emprendedor o emprendedora trabaja duro, las 24 horas del día, sin descanso, debe ser constante y perseverante para sacar adelante cualquier producto de calidad al mercado.



’El primer paso, es el más complicado, pero una vez que decides que sus sueños valen más la pena que el miedo, es ahí cuando empieza todo, entonces si tienen una intención, una idea de negocio, den el primer paso, les aseguro que no van a estar solos’, aseguró.



La empresaria, quien pretende ampliar su gama de productos y cumplir con todos los requerimientos para exportar, recalcó que en el Estado de México no se deja sola a la comunidad productora por eso es preciso comprometerse para generar empleos y crecer.



’Los invito a emprender, México necesita hoy día, más que nunca, emprendedores para fortalecer nuestra economía nacional’, apuntó.