El GEM beneficia con programas de apoyo para el desempleo de forma directa a familias mexiquenses

Dirigen este apoyo a quienes resultaron afectados por la contingencia a causa del virus SARS-CoV-2.

• Indican los Moreno Orozco que más que el beneficio para una persona es un granito de arena para solventar los gastos familiares.



Tlalnepantla, Estado de México, 29 de julio de 2020. En apoyo a la economía de las familias mexiquenses que se vieron afectadas por la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, el Gobierno del Estado de México activó el Programa de Apoyo para el Desempleo, cuyos recursos financieros beneficiaron a 50 mil trabajadores de sector formal e informal.



Una de ellas es la familia Moreno Orozco, conformada por Ricardo Moreno Monroy y Viridiana Orozco Luna, quienes con cuatro pequeños de ocho, cuatro, dos y un año de edad a quienes alimentar, han visto de cerca los estragos de la pandemia por COVID-19.



Dedicado a ofrecer sus servicios en el ramo de la construcción, Ricardo fue de los mexiquenses que recibieron dichos recursos, pues con tres meses sin lograr un ingreso o encontrar quién solicite de sus trabajos de albañilería, el panorama se ha puesto difícil.



’Le he hablado a clientes, pero no, es gente que la han despedido y gente que le han reducido el sueldo, entonces, la verdad, me he quedado sin trabajo hasta ahorita’, dijo.



Viridiana, su esposa, comentó que pese a que ella estudia Contaduría y se desempeña como becaria, poco a poco vieron cómo los insumos se fueron terminando, no así las ganas de apoyarse mutuamente y sacar adelante a su familia.



’En este caso mis hijos, pues ellos no saben, te piden, quiero no sé, una manzana o cosas así y a lo mejor la desesperación como papá de no podérselos dar como antes de que sucediera esta pandemia", sostuvo Viridiana.



Dicen que cuando el dinero sale por la puerta, el amor se escapa por la ventana, pero no así para Ricardo y Viridiana, pues aún con la desesperación, pudo más su amor, el apoyo mutuo y las ganas de salir adelante, además de que llegó para ellos el Programa de Apoyo al Desempleo.



Esto fue un granito de arena, una luz que les dio tranquilidad al verse respaldados económicamente por el Gobierno estatal, pues les ayudó a solventar las deudas y los gastos de servicios que tenían pendiente por cubrir.



’Yo le mando mensaje al Gobernador que la verdad muchas gracias, es una persona que realmente se aprecia porque son cosas que las ha hecho y las ha cumplido’, agregó Ricardo.



’La verdad me dio mucho gusto cuando me dijeron que sí me podían apoyar, entonces la verdad me cayó muy bien. Es una ayuda que nadie la espera y al final de cuentas les cae muy bien y gracias a él hay muchas familias que ahorita, como yo, han podido salir adelante poco a poquito’, expresó el padre de familia.



El Gobierno del Estado de México informó que los ciudadanos que pudieron concluir el trámite obtendrán recursos económicos en dos fechas: una en julio y otra en el mes de agosto, para sumar 3 mil pesos.



’Nos ayudó bastante en solventar los gastos que teníamos, más que nada igual de los servicios, porque pues realmente mi sueldo no es lo suficiente como para gastos de aquí de la casa, despensa, etcétera, como mis gastos escolares’, puntualizó Viridiana.



Con este programa, además de los créditos a las micro y pequeñas empresas, créditos para proyectos productivos de hasta 25 mil pesos, incentivos fiscales, el otorgamiento de fertilizante para productores del campo y los apoyos forestales a quienes cuidan de los bosques, se refrenda el compromiso de apoyar a los mexiquenses que resultaron afectados económicamente por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, en este caso quienes perdieron su fuente de trabajo.