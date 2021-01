El GEM busca incorporar la participación de la mujer en el desarrollo económico de la entidad

Se reúne la titular de la Secretaría de la Mujer con integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AC.



Toluca, Estado de México, 2 de enero de 2021. Con la finalidad de sumar esfuerzos para impulsar la participación de las mujeres en el desarrollo económico de la entidad, María Isabel Sánchez Holguín, Secretaria de la Mujer, se reunió con integrantes de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, AC.



En este encuentro, la titular de la Secretaría reconoció que incidir en el tema laboral es fundamental, por ello, recordó que una de las instrucciones del Gobernador Alfredo Del Mazo, es generar políticas públicas para disminuir la brecha de desigualdad, así como acciones de empoderamiento, como el Distintivo por la Igualdad Laboral, el cual reconoce a empresas que generan políticas a favor de sus trabajadoras.



Por su parte, las integrantes de la Asociación afirmaron que actualmente se atraviesa por dos crisis, la económica y la de la violencia contra las mujeres, por lo que reiteraron su apoyo para fomentar la igualdad de oportunidades, luchar contra toda discriminación hacia la mujer empresaria y fomentar su participación activa en el desarrollo económico del Estado de México.



Algunas de las peticiones que realizaron para combatir esta problemática son el apoyo para capacitar a las mujeres para que tengan un oficio o profesión y las empresarias puedan integrarlas a sus empresas y ser tomadas en cuenta en la contratación de servicios por parte del sector gubernamental.



En su intervención, Melissa Vargas Camacho, Directora General de Fomento a la Igualdad de Género de la Secretaría de la Mujer estatal, manifestó que una mujer que no está empoderada económicamente corre más riesgo de ser violentada, ya que, al no tener opciones laborales ni mecanismos para salir adelante por ella misma, tiene una codependencia económica que las hace más vulnerables.



’Una mujer fortalecida económicamente será una mujer que reproduzca patrones de vida distintos para sus hijos, es decir, tiene un impacto inmediato, mediano y a largo plazo para las próximas generaciones’, puntualizó Vargas Camacho.



Cabe señalar que, debido a la pandemia por COVID-19, en 2020 el Distintivo por la Igualdad Laboral, no fue entregado, la convocatoria tuvo que ser aplazada para este 2021, sin embargo, en 2019 recibieron este reconocimiento 36 empresas, centros de trabajo e instituciones que implementan buenas prácticas en materia de igualdad y de trato de oportunidades entre mujeres y hombres, mismas que ayudan a generar espacios libres de violencia, acciones en contra del acoso y hostigamiento sexual y para la conciliación de la vida laboral.