El GEM conserva equilibrio ecológico del territorio estatal al fomentar políticas públicas sostenibles



• Comparece Secretario del Medio Ambiente, Jorge Rescala Pérez, ante el Pleno de la LX Legislatura del Estado de México, con motivo de la Glosa del Tercer Informe de Resultados del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

• Es GEM pionero en la creación del Subsistema de Información Estatal sobre Cambio Climático, herramienta que otorga información sobre la vulnerabilidad climática de las zonas.

• Es precursor Edoméx en la implementación del Sistema Integral de Residuos (SIREM), el cual permite el registro de generadores, transportistas, recicladores y acopiadores de residuos, con trámites 100 por ciento en internet.

• Lidera entidad el monitoreo de contaminación atmosférica a nivel nacional con un total de 36 estaciones instaladas.



Toluca, Estado de México, 6 de noviembre de 2020. La pandemia por COVID-19 está trayendo una transformación en la forma en que los seres humanos nos relacionamos socialmente, este nuevo paradigma debe ser también una oportunidad para el sector medioambiental de impulsar un cambio de hábitos en los ciudadanos haciéndolos sustentables, expresó el Secretario del Medio Ambiente, Jorge Rescala Pérez, durante su comparecencia ante la LX Legislatura mexiquense.



Ante los legisladores locales, el funcionario del Gobierno destacó las acciones para la conservación del equilibrio ecológico en sus Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales representan el 44 por ciento del territorio estatal.



’Al iniciar la administración, de las 75 ANP de carácter estatal, 36 contaban con su respectivo programa de manejo; actualmente ya tenemos 45. Dentro de ellas y en coordinación con la federación, este año llevamos a cabo actividades de liberación y reinserción de especies a su hábitat natural. De hecho, somos una de las pocas entidades que realizamos este tipo de acciones’, aseveró.



Destacó que el Estado de México continúa participando en cuatro programas de conservación: el ajolote, lobo gris mexicano, cóndor de California y bisonte americano.



’Durante este periodo de pandemia, encontramos en las plataformas virtuales un aliado para acercarnos a los niños y jóvenes mexiquenses. A través de ellas, desarrollamos cursos de capacitación, talleres, seminarios, foros, una feria ambiental y actividades culturales beneficiando a más de 150 mil mexiquenses’, apuntó Rescala Pérez.



Destacó que en el Edoméx, se han emitido tres Normas Técnicas Ambientales en materia de residuos, entre las que destaca la que establece las especificaciones para el manejo de los residuos sanitarios y residuos COVID-19 generados o manejados en el Estado de México, publicada el 16 de julio de 2020.



Al respecto, Rescala Pérez resaltó que, desde abril de 2019, el Estado de México es pionero en la operación del Sistema Integral de Residuos (SIREM) el cual permite el registro de generadores, transportistas, recicladores y acopiadores, con trámites 100 por ciento en línea; a la fecha se han registrado más de 5 mil usuarios, lo que permite tener una trazabilidad de residuos de manejo especial desde que se generan hasta que llegan a su destino final.



En materia de mitigación al cambio climático, en este año, se concluyó el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático del Estado de México, el cual es único en su clase y el primero en contemplar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Con él se involucra a todas las dependencias de la administración pública estatal para la elaboración de políticas públicas sustentables.



Adicionalmente se culminó la elaboración del Subsistema de Información Estatal sobre el Cambio Climático; el Edoméx es la primera entidad del país en contar con una herramienta de este tipo que pretende otorgar información al sector público para la toma de decisiones, así como informar a la población sobre la vulnerabilidad de las zonas donde viven.



En seguimiento al Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (PROAIRE 2018-2030), Rescala Pérez detalló que ’con la adquisición de 14 nuevas estaciones de monitoreo atmosférico, el Estado de México se ubica como la entidad con el mayor número de estaciones instaladas con un total de 36; lo que nos permite obtener un diagnóstico más preciso de las fuentes de emisiones contaminantes y generar políticas públicas eficaces’.



En la entidad mexiquense se garantiza que el sector productivo de la entidad trabaje respetando la normatividad en la materia. A través de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), clausuraron 172 empresas como ladrilleras, minas, construcciones, tiraderos de residuos, concreteras, asfaltadoras y rellenos sanitarios, entre otras, que no respetaban la normatividad ambiental.



’A través de la misma Procuraduría, en diciembre de 2019 se publicó, por primera vez, en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el Programa de Auditoría Ambiental que promueve la autorregulación y la simplificación administrativa, así como la inclusión de empresas, industrias e instituciones en la certificación de sus actividades y procesos’, puntualizó.



En el marco de este programa, este año, el Gobierno mexiquense emitió 150 Certificaciones de Industria Limpia, 7 por ciento más respecto al año pasado. Con ello, el Estado de México ocupa el tercer lugar en el indicador de emisión de certificados de industria limpia del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).



Al cierre del ejercicio de rendición de cuentas, Rescala Pérez dijo que ’las acciones que he enunciado son parte de una estrategia integral impulsada en esta administración estatal y cuyo eje es el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 y, consecuentemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 20-30.



’Si bien es cierto que el 2020 ha sido un año complejo para todos los sectores, en la protección del medio ambiente hemos sido un Gobierno que no se detiene y hemos trabajado incansablemente por la protección y cuidado de nuestros recursos’, refirió.



Al término de su exposición, el titular de la Secretaría del Medio Ambiente hizo una invitación a los Legisladores para continuar trabajando de forma coordinada, como se ha venido haciendo, a favor del medio ambiente mexiquense que garantice un futuro de salud y prosperidad para las nuevas generaciones del Estado de México.