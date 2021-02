El GEM entrega actas constitutivas a organizaciones de productores locales

Brinda Gobierno estatal apoyo para que los productores puedan integrarse en agrupaciones legalmente constituidas, trámite no les representa ningún costo.



Jilotepec, Estado de México, 16 de febrero de 2021. La Asociación Local de Productoras Rurales (ALPR) denominada ’Porcicultores del Norte del Estado de México’, por conducto de Susana López García, una de sus representantes, recibió su acta constitutiva por parte del Gobierno del Estado de México.



A través de la Secretaría del Campo, se entregaron cuatro actas constitutivas a igual número de agrupaciones de ese tipo y dos de Unión Regional de Productores Rurales (URPR), para que puedan solventar problemas comunes derivados de su actividad, lo que beneficiará a 319 pequeños productores.



’Con esta representación legal esperamos tener un gran crecimiento en el rubro regional, estatal y nacional. No fue fácil coordinarnos porque teníamos dudas sobre el respaldo del Gobierno, al final lo logramos porque nos gusta prosperar y como representante me siento con la fortaleza de crecer’, dijo López García, de la comunidad Agua Limpia, en el municipio de Acambay.



Mediante el documento en cuestión, los productores fortalecerán su capacidad de autogestión, para consolidar ofertas y acceder a mejores oportunidades de comercialización, así como obtener mejores precios al conjuntar sus adquisiciones e impulsar la reconversión a productos de mayores márgenes de utilidad.



También entregaron actas constitutivas como ALPR a la agrupación Lecheros Unidos de Aculco, con 50 socios; Productores Lecheros del Valle de Luis Marín, de Acambay, con 31 productores; la Asociación de Productores Lecheros de Polotitlán, con 23 socios, Porcicultores del Norte del Estado de México de Acambay, con 49 socios.



De igual forma, los documentos correspondientes a dos URPR, que benefician a la Unión Regional de Productores de Leche del Norte del Estado de México, de Aculco, Acambay y Polotitlán, con 104 socios, y Hortalizas Saludables de la Región Jilotepec, que cuenta con 62 productores.



Cabe señalar que el trámite para obtener el acta constitutiva no representa ningún costo para los productores, como resultado de la labor de gestión que el Gobierno realiza a favor de los trabajadores del campo mexiquense.