El GEM garantiza participación de las mujeres en el ámbito político

Destacan iniciativa 3 de 3, que buscará que deudores de pensión alimenticia y agresores no puedan ejercer un cargo de elección popular.



Toluca, Estado de México, 6 de noviembre de 2020. Como un pronunciamiento de las mujeres para defender su representación en la política, la Secretaría de la Mujer estatal participó en la ’Movida Latinoamericana’, para la promoción de la cultura de equidad y prevención de la violencia política, que reunió a alcaldesas y especialistas de países como Argentina, México, Colombia y Brasil.



En este encuentro virtual, Isabel Sánchez Holguín, titular de esta Secretaría, dijo que es importante que la participación de las mujeres se vea materializada en cada faceta de su día a día, por eso, afirmó, desde el Gobierno encabezado por Alfredo Del Mazo Maza, la lucha se construye de manera primordial a través de acciones dirigidas a la promoción de liderazgo y educación de niñas, adolescentes y mujeres, para erradicar la discriminación que en pleno 2020 subsiste.



Asimismo, recordó que un logro reciente ha sido la aprobación de la iniciativa 3 de 3, medida que propone elevar los estándares de ética y responsabilidad política para que sea de obligatoriedad que, en todos los cargos de elección popular, se garantice que quienes lo ejerzan no sean deudores de pensión alimenticia, agresores o acosadores sexuales o agresores de mujeres en el ámbito familiar y político.



’Este hecho marca un antes y un después en cuanto a establecer nuevas pautas en la democracia mexiquense, al no tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres en espacios públicos’, destacó.



Con lo anterior, será posible la plena participación en todos los escenarios de las y los mexiquenses en condiciones de igualdad y, con ello, garantizar los derechos políticos de las mujeres y eliminar todo acto de violencia política por razón de género.



En este evento, realizado vía remota, se abordaron temas de prevención de la violencia digital, estrategias de campañas electorales para mujeres, políticas públicas y protocolos para eliminar la violencia política contra las mujeres y reconocieron que, aunque hay avances al respecto, aún falta mucho por hacer.