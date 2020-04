El GEM impulsa acciones en beneficio de las mujeres a través del Transporte Rosa del Mexibús

Propicia generación de empleo para mujeres en el sector del transporte.



Toluca, Estado de México, 18 de marzo de 2020. Para el Gobierno del Estado de México es prioridad la atención a las mujeres, por ello genera acciones que procuran su tranquilidad y bienestar de manera focalizada, además, toma en cuenta que muchas de ellas son el sustento y pilar de las familias mexiquenses.



Como parte de estas acciones, destaca el uso de Unidades Rosas exclusivas para mujeres dentro del Sistema de Trasporte Masivo Mexibús, que además de hacer más seguros y agiles sus traslados, genera oportunidades de empleo para ellas en el sector del transporte.



Luis Gilberto Limón Chávez, Secretario de Comunicaciones de la entidad, señaló que el servicio de Trasporte Rosa que ofrece el Mexibús potencializa la capacidad del Edoméx para ofrecerle mayor seguridad, rapidez y eficiencia a las mujeres en los traslados a sus centros de trabajo, hogares y/o escuela.



’Para el Gobernador Alfredo Del Mazo es prioridad impulsar acciones que favorezcan el bienestar y el empoderamiento de las mujeres, por ello las unidades del Transporte Rosa, además de garantizar mayor seguridad a las usuarias del Mexibús, en su mayoría son conducidas por mujeres, quienes comprometidas con su trabajo hacen más confiables y tranquilos los trayectos para las usuarias y sus hijos’, indicó el titular de Comunicaciones en la entidad.



Un ejemplo de lo anterior es Edith Franco Contreras, quien lleva poco más de un año como Operadora de Unidad de la Línea 3 del Mexibús.



’Agradezco mucho la oportunidad que nos dan, Mexibús Línea 3, así como el Gobierno del estado, en que sea una empresa incluyente del género femenino, para podernos desarrollar crecer y fomentar que las mujeres sigamos incursionando en ámbitos donde estaban considerados para varones.



’El mover una unidad con dos carros tiene digamos su chiste, mover éste que es nada más un carro podría decirse que es más fácil, pero la complejidad son las velocidades, saberlo revolucionar, la gente se admira, los hombres se admiran cuando te ven en una unidad de dimensiones de 18 metros o de 12 metros’, expresó Edith.



Cabe destacar que, a la fecha, 18 mujeres se han sumado como Operadoras de Unidad, cuando el Sistema Mexibús cuenta con 22 Unidades Rosas que transportan diariamente a 22 mil usuarias acompañadas de niñas y niños menores de 12 años de edad.



Maricela Luna Luz, Operadora de Unidad Rosa en la Línea 2 del Mexibús, dijo sentirse agradecida con el Gobierno del Estado de México por el impulso que le ha dado a las mujeres para desarrollarse profesionalmente en un ámbito considerado para hombres, lo que le genera una satisfacción única.



’Una señora me felicitó, estaba sentada acá atrás de mí, la llevé hasta La Quebrada, se paró aquí enfrente de mí y me dijo ‘te felicito, nos asombra el que una mujer maneje porque la mayoría son hombres’ y me felicitó y me dijo ‘muchas felicidades’’, acotó.



A través de la Secretaría de Comunicaciones, el Gobierno del Estado de México, ha realizado acciones de equipamiento de seguridad en todas las unidades del Mexibús.



Todas cuentan con cámaras de videovigilancia y botones de pánico, adicionalmente, en coordinación con la Secretaría de Seguridad, implementan operativos de viaje seguro y cuentan con la presencia de elementos de Seguridad en los trayectos, lo que ha traído como resultado que se tenga un bajo índice de incidencias delictivas.



’Es muy padre saber que confían en nosotros, porque hay ocasiones en las que dicen no pueden porque es para hombres, entonces él nos da la seguridad de que podemos hacerlo, y estar aquí en este puesto’, expresó María del Carmen García Munfil, Operadora de Unidad Rosa, al referirse a la confianza otorgada por el Gobierno mexiquense, que reconoce el trabajo de las operadoras de las Unidades Rosas del Sistema de Transporte Mexibús y refrenda el compromiso para su empoderamiento, su bienestar y el de sus familias.